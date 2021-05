Nogometaši Dobovca so v finalu zaključnega turnirja slovenskega pokala Terme Olimia premagali Litijo z 1:0 (0:0). Strelec edinega zadetka je bil Teo Turk v 34. minuti. S štirimi naslovi je Dobovec druga najuspešnejša ekipa v slovenskem pokalu. Rekorder z devetimi lovorikami je Litija, po trikrat pa sta bila prvaka Oplast Kobarid in Puntar. Svojevrstni rekorder je tudi vratar Dobovca Damir Puškar, ki je desetič postal pokalni zmagovalec.

»Ne morem opisati z besedami, kako sem srečen,« je po koncu dejal trener Dobovca Kujtim Morina. »V četrtem finalu pokala smo prišli do četrte lovorike. To je velik uspeh. Še enkrat hvala in poklon fantom, ki štiri leta zavzeto vadijo, trenirajo, predvsem pa vsi živimo in treniramo za take tekme.«

Pred finalom sta bili podeljeni tudi nagradi najboljšima posameznikoma sezone. Zlati žogi sta prejela Kristjan Čujec (Dobovec) in Vanja Tanšek (Celje).