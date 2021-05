Eksplozija je odjeknila popoldne po krajevnem času v bližini šole v četrti Dašt-i-Barči v zahodnem delu Kabula, v kateri živijo predvsem šiitski Hazari, poročajo tuje tiskovne agencije. Za zdaj ni znano, kaj je povzročilo eksplozijo v soseski, ki je pogosto tarča napadov sunitskih skrajnežev. Medtem ko so nekateri lokalni mediji poročali, da so na območje priletele rakete, so drugi ugibali, da je eksplodiral avtomobil bomba.

Oblasti incident obravnavajo kot teroristični napad. Odgovornosti za eksplozijo za zdaj ni prevzel še nihče, talibani pa so zanikali vpletenost.

ZDA in EU za takojšnjo obnovo mirovnih pogajanj

ZDA in EU sta sicer v petek pozvali k takojšnji in brezpogojni obnovi mirovnih pogajanj med talibani in afganistansko vlado o prihodnosti države, ki jo bodo do 11. septembra letos zapustile mednarodne enote. Talibane so obsodili zaradi nadaljevanja napadov.

Izjava je plod dela predstavnikov ZDA, EU, zveze Nato in drugih evropskih držav na zasedanju v Berlinu, ki je potekalo v četrtek. Izjava poziva h kompromisni rešitvi o delitvi oblasti, ki lahko pelje do vključujoče in legitimne vlade. Proces umika mednarodnih enot pa ne sme biti izgovor za talibane, da opustijo mirovni proces.

Afganistanska vlada in talibani so septembra lani v Katarju začeli pogajanja, ki pa niso veliko napredovala. Turčija bi morala aprila gostiti konferenco o Afganistanu, ki pa je odpadla, ker so talibani zavrnili udeležbo. Protestirali so zaradi zamude pri ameriškem umiku, ki ga je prejšnja vlada Donalda Trumpa določila do 1. maja, sedanji predsednik Joe Biden pa je umik prestavil na 20. obletnico terorističnih napadov v ZDA 11. septembra 2001.

Ob začetku umika tujih enot so talibani pričakovano krepili napade na vladne sile, še posebej v provinci Helmand. Ameriška letala so vladnim silam ofenzivo talibanov pomagala zavreti, vendar ko Američanov ne bo več, ne bo več niti takšne ključne pomoči.