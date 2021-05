Po zmagi Borussie Dortmund s 3:2 proti Leipzigu je prvak Bundeslige že postal Bayern iz Münchna. Na vrhu lestvice ima pred današnjim obračunom proti Borussii iz Mönchengladbacha (18.30) Bayern 71 točk. Leipzig sledi s 64, Wolfsburg ima 60 točk, Dortmundčani pa 58. S tekmo manj je Eintracht Frankfurt peti s 56 točkami. V nedeljo bodo Frankfurtčani doma igrali proti Mainzu.

Za zdaj najbolje v lovu za nastopom v ligi prvakov kaže drugemu Leipzigu, blizu je tudi tretji Wolfsburg, ki je danes s 3:0 premagal moštvo Uniona iz Berlina, medtem ko je četrta Borussia Dortmund kljub današnji zmagi odvisna predvsem od drugih izidov.

Dva gola Sancha

Dortmundčani so danes na domači zelenici udarno začeli in prek kapetana Marca Reusa povedli v sedmi minuti. Leipzig, V drugi polčas je prav tako bolje krenila Borussia, v 51. minuti je namreč vodstvo povišal Jadon Sancho. Tudi domačim se je poznala živčnost v lovu na nastop v prestižni ligi prvakov. Leipzig je v 63. minuti znižal zaostanek z golom Lucasa Klostermanna, v 77. minuti pa je izenačil prek Danija Olma. Obe ekipi sta nato krenili po zmago, a srečnejši so bili nogometaši Dortmunda, za katere je še drugi zadetek dosegel Sancho. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za rdeče bike igral 75 minut.

Preostali tekmi popoldanskega sporeda sta se končali z delitvijo točk med Werderjem iz Bremna ter Bayerjem iz Leverkusna (0:0), ter zmago Hoffenheima proti odpisanemu Schalkeju (4:2).