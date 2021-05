Vesela sem, da lahko objavim, da je Evropska komisija pravkar odobrila pogodbo za zagotovljenih 900 milijonov odmerkov z nemškim podjetjem BioNTech in ameriškim Pfizerjem za obdobje 2021-2023, je na Twitterju zapisala von der Leynova.

Pogodba bo državam članica omogočila tudi nabavo še dodatnih 900 milijonov odmerkov cepiva. »Sledile bodo druge pogodbe in druge tehnologije cepiva,« je še zapisala.

EU se pripravlja na prihodnje potrebe po obnovitvenih odmerkih cepiva, na spopadanje z novimi različicami virusa in na cepljenje otrok in mladostnikov, je povedala predsednica komisije.

Sklenjena pogodba z ameriškim farmacevtskim velikanom Pfizer in njegovim nemškim partnerjem BioNTech je vredna 35 milijard evrov in bo vodila do nadaljnjih naložb v Nemčiji in Belgiji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

EU je s podjetjem doslej sklenila dve pogodbi o nakupu 600 milijonov odmerkov cepiva. Dobava se je začela konec lanskega leta. Unija pričakuje za obdobje od začetka aprila do konca junija 250 milijonov odmerkov.

Evropska komisija je ta teden sporočila, da bo julija na voljo dovolj cepiva za 70 odstotkov odraslih prebivalcev EU.