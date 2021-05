Kljub odpovedi dogodka je tradicionalni pohod Pot ob žici tudi letos privabil veliko ljudi, ki so prišla tja zaradi svojega zdravja in kot je bilo moč slišati od pohodnikov: »Zaradi spomina na dogodke, ki jih ne smemo pozabiti in na pomen povezovanja in nenazadnje tudi zaradi samega druženja.« Tradicionalni pohod, ki mu je letos naklonjeno tudi lepo vreme in s katerim Ljubljana zaznamuje dan spomina na osvoboditev mesta, je podobno kot lani zaradi epidemioloških razmer izveden v prilagojeni obliki.

Na poti veljala dobra volja

Pohodniki, nekateri so na traso stopili že pred 6. uro zjutraj, so se držali priporočil in v lastnem tempu premagovali slabih 35 kilometrov dolgo traso. Družine z otroci so izbrale manjši krog in si za cilj zastavile na poti zbrati štiri žige na kontrolnih točkah. Večina ljudi, ki smo jih na trasi srečali in ogovorili, pa so si vzeli čas z namenom, da opravijo celo pot, ki je bila prvič organizirana leta 1957 in poteka okoli Ljubljane, kjer je med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev.

Dobra volja in enkratno razpoloženje pa ni pokvarila niti obvezna smer pohoda, ki poteka v smeri urinega kazalca. »Ker se vsi držimo priporočil in hodimo v isto smer , srečamo manj ljudi, kot bi jih sicer,« je povedala majhna skupina ljudi in v smehu kasneje vseeno dodala: »Bomo pa zagotovo koga srečali med odmorom za malico in kavo v enem od lokalov, ki so ob sami trasi.«

Pohod, ki še vedno poteka, bo glede na lepo vreme na pot privabil ljudi tudi jutri ko se bo tudi iztekel še zadnji dan tradicionalnega Teka trojk. Tudi ta letos ni organiziran in poteka v virtualni obliki. Pomeni, da vsaka trojka sama določi traso in razdaljo, tekači tudi sami merijo čas teka in razdaljo, rezultat pa nato objavili na spletni strani www.pohod.si.