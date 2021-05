Mikavnega hokejskega finala kar noče biti konec. Olimpija je z drugo zmago na Jesenicah (2:0) podaljšala finalno serijo do ponedeljkovega večera, ko bo na tivolskem ledu padla odločitev o slovenskem prvaku.

Ljubljančanom je v Podmežakli tekla voda v grlo, saj bi poraz pomenil konec sanj o ubranitvi državne lovorike. Olimpija je povedla v šesti minuti, ko so Jeseničani napadali z igralcem več, gostujoči kapetan Pance pa je po napaki Đumića pobegnil pred jeseniška vrata in matiral Usa. Železarjem nikakor ni stekla igra v napadu, Olimpija pa je ohranjala zbranost in zgrešila številne zrele priložnosti. Tri minute pred koncem je vratar Us slabo posredoval in ploščica je končala za njegovim hrbtom. Gol so pripisali Mušiču. Prav na vseh štirih dvobojih finala so zmagali gostje, serija pa je postala še bolj vznemirljiva zaradi dogajanja zunaj igrišča.

HZS zavrnila pritožbo Olimpije

Pred tekmo je namreč v domačem hokeju močno završalo zaradi pritožbe Olimpije, ki je hokejski zvezi kot skrajni ukrep predlagala razveljavitev tretjega obračuna finala, na katerem so Jesenice v Tivoliju slavile s 4:0. Ljubljančani so protestirali, ker je za gorenjsko moštvo nastopil Blaž Tomaževič, ki se je ob koncu aprila drugič okužil s koronavirusom in ob vstopu v tivolsko dvorano ni imel potrdila o negativnem izvidu z 48-urnim rokom. Na koncu se je izkazalo, da je Tomaževič pristal med izjemami, saj je tri dni pred dvobojem z Olimpijo opravil PCR-test, ki je pokazal negativen rezultat. Na podlagi tega izvida je po koncu karantene prejel dovoljenje klubskega zdravnika za nastop v finalu. Ljubljančani vztrajajo, da je bil Tomaževičev izvid prestar, in trdijo, da so Jeseničani »huje kršili pravila in bistveno vplivali na potek tekme«.

Hokejska zveza je v popoldanskih urah zavrnila pritožbo Olimpije, kar ni umirilo strasti, saj bo tivolski klub v naslednjih dneh po posvetovanju z odvetnikom zelo verjetno poslal ugovor na sprejeto odločitev zveze. Primer Tomaževiča kaže, da je napako naredila tudi Olimpija, ker ni preverila vseh testov jeseniškega moštva že pred tekmo. Ljubljančani so prek športnega direktorja Jožeta Kovača reagirali šele po tem, ko so Jeseničani v prvi tretjini s tremi goli hitro odločili zmagovalca. Na Jesenicah imajo občutek, da je Olimpija ravnala nešportno in želi zmagovati za zeleno mizo, medtem ko v Ljubljani pravijo, da »so takšna dejanja nevarna in v posmeh vsem, ki se trudimo zajeziti epidemijo«.

Kluba sta z ostro retoriko čez noč pokvarila doslej zgledne medsebojne odnose. Vodstvo jeseniškega kolektiva je pred petkovo tekmo od celotne delegacije Olimpije zahtevalo negativne teste na koronavirus, ker je Podmežaklo po hokejskem viharju v medijih obiskala zdravstvena inšpekcija. V Ljubljani sta ostala predsednik Olimpije Miha Butara in predstavnica za odnose z javnostmi Polona Prešeren. Uradnega odziva ljubljanskega kolektiva po zavrnjeni pritožbi hokejske zveze ni bilo, za Jesenice pa je zadeva po odločitvi hokejske zveze končana. Zgolj slučaj je, da se je ravno Tomaževič med sezono že dogovoril za prestop k Olimpiji, kamor neuradno odhajata vsaj še Žan Jezovšek in Jaka Sodja, morda pa tudi vratar Žan Us.