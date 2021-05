Portugalska, ki zdaj pred Slovenijo predseduje EU, v Portu organizira neformalni vrh EU, namenjen socialni politiki. Vsekakor je to srečanje velika priložnost za tiste, ki si prizadevajo za napredovanje EU na tem področju, saj pandemija s svojimi gospodarskimi posledicami kliče po pomoči najbolj ranljivim. Med temami na srečanju, ki se ga poleg voditeljev držav članic, med njimi Janeza Janše, udeležujejo tudi predstavniki sindikatov in delodajalcev, je morebitna uvedba skupne minimalne plače v EU.

Nekateri pa vidijo slabo znamenje za vrh v Portu, ker se ga v živo ne udeležuje nemška kanclerka Angela Merkel, ki je kot premierja Nizozemske in Malte, Mark Rute in Robert Abela, prisotna prek videopovezave.

Nezavezujoči sklepi vrha

Na srečanju v Portu naj bi okrepili in razvijali naprej evropski steber socialnih pravic, ki so ga razglasili na zadnjem socialnem vrhu EU leta 2017 v Göteborgu (kjer prav tako ni bilo Merklove). K temu stebru sodi vseživljenjsko poklicno usposabljanje in izobraževanje, »primerna minimalna plača« in enako obravnavanje žensk in moških. Vendar sklepi vrha v Göteborgu niso bili zavezujoči, tudi zato ne, ker države članice razumejo socialno politiko kot svojo nacionalno zadevo.

V Portu pa so se včeraj države članice z deklaracijo že zavezale, da bodo začele izvajati nov akcijski načrt evropske komisije in ga dosegle leta 2030. Do tedaj naj bi se kar 60 odstotkov zaposlenih – in ne le 40 odstotkov, kot je bil cilj doslej – vsako leto dodatno usposabljalo in izobraževalo. Za 15 milijonov pa naj bi se zmanjšalo število revnih. Sicer poročevalec ZN o človekovih pravicah Belgijec Olivier De Schutter trdi, da v Evropi na cesti spi 700.000 ljudi in da 20 milijonov delavcev živi v revščini, zlasti zaradi vse več prekarnega dela na digitalnih platformah.

Evropska komisija želi v svojem akcijskem načrtu tudi znatno povečati podporo mladim, ki jih je čas pandemije močno prizadel, in zmanjšati število brezposelnih. Delež odraslih, ki delajo in še niso upokojeni, naj bi se do leta 2030 povečal s sedanjih 72 na 78 odstotkov.

V prizadevanju za večjo enakopravnost spolov pa sta določeno oviro predstavljali konservativni vladi Madžarske in Poljske. Madžarski premier Viktor Orban je ob prihodu v Porto predvsem nasprotoval uporabi izraza spol, ker naj bi bil »ideološko pogojen«. Poljski premier Mateusz Morawiecki pa se je sicer zavzel za enakopravnost moških in žensk na delovnem mestu, ne pa za enakopravnost različno spolno usmerjenih.