Hokejski dejavu

Afera s koronatestom jeseniškega hokejskega igralca, zaradi katerega je Olimpija zahtevala razveljavitev tekme, ki so jo Jesenice dobile, seveda spomni na leto 2008. Tedaj so Olimpiji v finalu avstrijske lige administrativno razveljavili tekmo, da po vodstvu v finalni seriji na koncu ni bila prvak. A tega, da hokejisti po tistem, ko jim končno uspe zbuditi polno pozornost javnosti, zadeve dodatno dramatizirajo, se da biti vajen. Hokej nima veliko priložnosti za pozornost. Nemalo kdo je v minulih dneh domačo hokejsko tekmo gledal po tako dolgi abstinenci, da je deja vu ob tem primerljiv s tem, ko ob obisku volišča dobiš v nozdrvi vonj šolskega hodnika, na katerem si prebil osem let. Ker vendarle je hokejski derbi starejše in je bilo dolgo časa pomembnejše soočenje dveh slovenskih športnih ekip, kot je nogometno.