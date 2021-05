Volilna zmaga že sedem let vladajoče Škotske nacionalne stranke (SNP), vodilne in največje zagovornice neodvisnosti, ni bila nikoli vprašljiva. Vprašanje je bilo samo, ali bo osvojila večino v 129-članskem škotskem parlamentu, ki bi ji prinesla nesporno moralno avtoriteto in zagon za razpis repriznega referenduma o neodvisnosti. Po glasovih, preštetih do včeraj pozno zvečer, še ni odgovora na to vprašanje. Znan bo danes, ko bodo končali štetje. Kaže ji zelo dobro. Po preštetju glasov v tridesetih volilnih okrožjih je osvojila 27 sedežev, obdržala svojih 25, po enega pa odvzela škotskim konservativcem in laburistom, nasprotnikom neodvisnosti, ki so še brez poslancev. Liberalni demokrati so obdržali svoje tri. Tudi velika zmaga SNP ob parlamentarni večini strank, ki zagovarjajo neodvisnost, bi utrla pot novemu referendumu.

Kako se bodo na verjetni referendumski reprizi odločili Škoti, bo odvisno ne samo od tega, kaj se bo do referenduma dogajalo na Škotskem, ampak tudi kako bo šlo pobrexitski pocovidski Britaniji, pa tudi konservativcem in Johnsonu, ki so na Škotskem zelo nepriljubljeni. Ključno za odločitev na drugem referendumu utegne biti to, da priložnosti za »v tretje gre rado« ne bo več desetletij, če bi večina dvakrat zavrnila neodvisnost.

»Glas za SNP je glas za to, da ljudje dobijo možnost, da se odločijo za neodvisnost,« je pred voliščem dejala premierka in voditeljica SNP Nicola Sturgeon . Vsak glas več za njeno stranko je glas več za referendum, velika večina glasov zanj pa so tudi glasovi za neodvisnost. Če bi bil referendum leta 2023, kar je najbolj verjetno, in bi večina glasovala za neodvisnost, bi se neodvisna Škotska na evropskem zemljevidu lahko pojavila že leta 2025. Tabora za in proti neodvisnosti sta zdaj povsem izenačena.

Nov boleč poraz laburistov

Brexit, Boris Johnson osebno in njegovi za veliko večino Škotov vse preveč desni konservativci so medtem na lokalnih volitvah v Angliji še utrdili že enajstletno oblast. S sredinskim voditeljem Keirom Starmerjem, ki je povsem drugačen od konservativnega premierja Johsona, saj je resen, premišljen in resnicoljuben politik (kar vse nekateri razlagajo s pomanjkanjem karizme, ki naj bi je imel Johnson na pretek), so se laburisti enako slabo odrezali kot na britanskih parlamentarnih volitvah leta 2019. Po doslej preštetih glasovih so konservativci pridobili 151 svetnikov in sedem lokalnih vlad, laburisti pa jih izgubili 161 in štiri lokalne vlade.

Najbolj boleč pa je poraz laburistov na nadomestnih volitvah poslanca britanskega parlamenta v okrožju Hartlepool, domnevni laburistični utrdbi, kjer še nikoli od svojega nastanka niso izvolili konservativnega poslanca. To je še eno od okrožjih, ki so jim rekli rdeči zid, ker so tam vedno zmagovali laburisti. Johnson ga je večji del, zahvaljujoč brexitu, porušil na parlamentarnih volitvah decembra 2019. V Hartlepoolu je konservativna kandidatka zmagala celo z 51,9 odstotka glasov, laburistični kandidat jih je dobil samo 28,7. Za Starmerja je poraz toliko večji, ker je to zanj tudi osebni poraz, saj sta oba z Johnsonom sodelovala v kampanji njunih kandidatov. »Globoko sem razočaran. Prevzel bom polno odgovornost za izid, pa tudi polno odgovornost za to, da popravimo, kar je narobe,« se je na porazne rezultate laburistične opozicije na lokalnih volitvah v Angliji odzval njihov sredinski vodja Keir Starmer, ki se je s tem odzval tudi na prve pozive k odstopu.