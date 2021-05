Alpinisti so se razveselili, ko so v Nepalu ponovno odobrili odprave na 8848 metrov visok Mount Everest, vendar tudi najvišji vrh na svetu ni varen pred širjenjem covida-19. Norveški alpinist Erland Ness, ki je bil konec aprila po petih dneh odprave evakuiran iz baznega tabora, je za televizijo CNN potrdil, da je bil ob sprejemu v katmandujsko bolnišnico pozitiven. »To je bil zame šok, saj se je s tem težko pričakovana odprava zame končala,« je povedal Ness.

Poljski plezalec Pawel Michalski je na facebooku objavil, da je bilo iz baznega tabora evakuiranih že 30 ljudi. Nepalska pravila planincem prepovedujejo delitev fotografij drugih plezalcev, a informacije, ki prihajajo z gore, niso spodbudne. Tiskovni predstavnik nepalske vojske Šantoš Balave Poudjal vse objave zanika in pojasnjuje, da so bili v baznem taboru Dhaulagiri le trije testi pozitivni. Enega alpinista so evakuirali v sredo, dva pa bodo ob lepšem vremenu. Lukas Furtenbach, vodja odprave, je dejal, da so plezalci zaskrbljeni, da bo Nepal ponovno zaprl priljubljene poti na Everest. »Pozitivnih testov bo zagotovo še več,« je Furtenbach sporočil za CNN iz svojega tabora Mera Peak južno od Everesta. »Vsi so zaskrbljeni zaradi poziva ministrstva za turizem, da se moramo vrniti domov.«

Vlada je do zdaj vztrajno zanikala vse okužbe v baznem taboru, zato je javnost prepričana, da skrivajo prave podatke in s tem rešujejo nepalski turizem. Tuji alpinisti so glavni vir zaslužka, še posebno po katastrofalni lanski sezoni, ko so oblasti zaradi pandemije prepovedale vse odprave. Številni Nepalci se preživljajo izključno s turizmom in plezanjem. Alpinisti morajo pred vzponom pri ministrstvu za turizem v Katmanduju pridobiti dovoljenje, za katerega odštejejo okrog devet tisoč evrov. Letos je nepalsko ministrstvo izdalo že 408 dovoljenj, leta 2019 jih je podelilo skupaj 393. Toda v baznem taboru in na gori je veliko več ljudi, saj vsako ekipo spremljajo kuharji, vodniki in šerpe, kar otežuje gibanje v mehurčkih in upoštevanje medosebne razdalje.

Furtenbach je ocenil, da je letos v kampih približno 1200 ljudi, kar otežuje upoštevanje ukrepov za preprečevanje okužbe: »Običajno je v baznih taborih veliko druženja in zabav, ekipe se obiskujejo in sklepajo nova prijateljstva.« Kritičen je tudi do nepalske vlade: »Pričakovali bi, da bi vlada potrdila pozitivne primere in morda celo poslala medicinsko ekipo v tabor, da bi s testi izločili okužene, ki širijo bolezen. Vsak bi to z veseljem plačal, zdaj pa se lahko zgodi, da se bo sezona zelo zgodaj končala.«

A od vseh krajev na svetu, kjer se lahko človek okuži s covidom-19, je morda prav Mount Everest najslabša možnost. »Dihalni sistem na tej nadmorski višini deluje pretirano, zato je bolj dovzeten za bolezni zgornjih dihal,« pojasnjuje izkušeni alpinist in vodja odprave Ballinger. »Na tej nadmorski višini je oteženo tudi spanje, zato so plezalci zelo utrujeni, prebavni sistem ne deluje, zato jim je po vsakem grižljaju zelo slabo, kašelj pa je na Everestu tako pogost, da ima že kar svoje ime. Vse to zelo otežuje odkrivanje covida-19,« je prepričan Furtenbach in postavlja varnost pred alpinizem: »Okužba s covidom lahko na Everestu resno ogrozi zdravje in celo življenje.« agencije