Včeraj so dogodki potekali predvsem v Mariboru, danes in v nedeljo pa program vključuje predvsem Ljubljano. Vrtni kavč festival je nastal iz prejšnje edicije subkulturnega, podtalnega Kavč festivala, ki deluje že peto leto zapored. Odlikuje ga posebna iniciativa prostorsko prilagojenih dogodkov različnih velikosti in perspektiv. Glavni namen je živo umetnost pripeljati nazaj med ljudi. Seveda ne na klasičnem odru, pač pa na vrtovih, terasah, pod okni, na dvoriščih, balkonih, strehah blokov, na potujočem odru predelanega gasilskega vozila in na trasi PST v Ljubljani. Načrtovanih je skoraj sto dogodkov različnih glasbenih zvrsti, vsaj 70 izvajalcev, lutkovno gledališče in performans. Ljudje si lahko podoknice naročijo tudi sami. Letošnja novost je posebna maskota festivala, in sicer retro gasilski avtomobil, ki služi kot prevozno sredstvo za glasbenike po ljubljanskih ulicah. S kavčmobilom si lahko ljudje glasbenike naročijo tudi na dom. Podrobnejši program je dosegljiv na www.kavcfestival.si.

Srce festivala je njegova spontanost, soustvarjanje umetnosti z nastopajočimi in gostitelji. Prejšnja leta so takšni intimni dogodki potekali v dnevnih sobah, s čimer je bila meja med gostitelji, umetniki in občinstvom zabrisana, kar je prinašalo svojevrstno kulturno izkustvo. Tega si želijo tudi letos, da se torej kulturno druženje z ekranov preseli nazaj med ljudi, tokrat na sveži zrak.

Organizatorji KD Matita, Kolektiv ZIZ in Radio MARŠ, Hiša otrok in umetnosti, MCLU Koper ter ekipa festivala Plavajoči grad z letošnjim festivalom tudi opozarjajo na dogajanje v kulturi. »Zapostavljanje kulturnega sektorja se kaže tako v postavljanju nemogočih pogojev izvajanja dejavnosti kot v pomanjkanju dialoga z oblastmi ter vizije rehabilitacije kulturnega dogajanja,« so zapisali organizatorji. tl