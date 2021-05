Milanović o koroni: Nenehno se od česa umira

Hrvaški predsednik Zoran Milanović že vse od svoje izvolitve zabava in jezi javnost s svojimi izjavami, ki jim je minuli teden dodal še nekaj cvetk na temo koronavirusa. Med obiskom v Sisku je na vprašanje novinarja, kaj si misli o pismu podjetnikov, ki od vlade zahtevajo odpravo vseh protikoronskih ukrepov, odgovoril: »Stroka je kompromitirana za naslednjih nekaj generacij. Nenehno se od česa umira. Covid-19 je huda in zapletena bolezen, ampak zdaj je to postalo nekaj drugega. To ne bo izginilo, to je virus, ki se prilagaja, nastajajo novi sevi, ki so nalezljivi. To se počasi bliža koncu, virus pa bo tu še nekaj časa. Moramo začeti živeti normalno. Ko sem v družbi ljudi, ki so cepljeni, jim rečem: 'Snemite si maske.' Včeraj sem to rekel tudi mladim in morda nisem storil prav, ker se lahko tudi oni okužijo. Ampak kakšen smisel ima cepljenje, če ne začnemo živeti normalno?«