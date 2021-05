Z Gwyneth Paltrow na križarjenje

Gwyneth Paltrow, igralka in ustanoviteljica Goopa, spletne strani za boljšo kakovost življenja, ki se je proslavila predvsem s kontroverznimi lepotnimi metodami, kot je pomlajevanje vagine, se je spustila v nov podvig. Za leto 2022 s svojo ekipo pripravlja zvezdniška križarjenja, novico pa je pospremila s fotografijo sebe v bikinkah, v katerih stoji na plaži in zre v daljavo, kamor naj bi odplula. Oskarjevka, ki ne igra več kaj dosti, bo zvezdniške in premožnejše goste razvajala na novi ladji za križarjenje z imenom Celebrity Beyond, kjer bo kot svetovalka za boljše počutje, kot je mogoče sklepati po njenih zapisih na družbenih omrežjih, delala tudi sama. »Glede preostalega pa sem prisegla, da bom molčala,« je še dodala, pri čemer vemo tudi to, da velneški program in vadbe za goste križarjenja pripravljajo pri Goopu.