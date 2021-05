Mestna občina Ljubljana je januarja v Rog poslala gradbince v spremstvu varnostnikov, ki so iz avtonomne tovarne izselili njene dolgoletne uporabnike in nemudoma začeli rušiti dotrajane objekte. Že sredi aprila so na MOL uresničili tudi napoved o ustanovitvi novega občinskega zavoda Center Rog, ki bo posvečen predvsem oblikovanju, arhitekturi, vizualni umetnosti in novim tehnologijam. V ponedeljek pa se je naposled iztekel še razpisni rok, do katerega so na občini pričakovali ponudbe izvajalcev, ki bodo poskrbeli za obnovo in izgradnjo objekta.

Sedem ponudnikov Na javno naročilo se je odzvalo sedem ponudnikov, med njimi družba Strabag, ki je odgovorna za prenovo Cukrarne. Najdražjo ponudbo, vredno 24,5 milijona evrov, so pripravili v Dema plus inženiring, najugodnejšo – 18,5 milijona evrov – pa koprske Makro 5 gradnje. Ker trenutno poteka analiza ponudb, so z občine sporočili, da o izboru še ne morejo podajati informacij. A glede na postopek razpisa se posel najbrž nasmiha prav koprski družbi. »Gradnja Centra Rog se bo predvidoma začela v poletnih mesecih 2021, ko bo zaključen postopek javnega naročila in izbran izvajalec,« načrtujejo na MOL. Dela bodo predvidoma trajala 14 mesecev.