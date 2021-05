V vaseh pod Golico so zacvetele narcise. Travniki še niso povsem pobeljeni zaradi njihovih cvetov, bodo pa v prihodnjih dneh. »Letos narcise cvetijo malo pozno za zadnja leta, glede na daljše časovno obdobje pa ravno ob pravem času. To so povzročile še skorajda zimske razmere s snegom in nižjimi temperaturami. Zagotovo glede na lansko leto zamujajo za dobra dva tedna,« pravi Klemen Klinar iz Ragorja (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske). Ker se jih v Plavškem Rovtu, Planini pod Golico in Javorniškem Rovtu že da občudovati, so na Ragorju skupaj z občino in krajevno skupnostjo Planina pod Golico po lanskih slabih izkušnjah s preveliko gnečo uvedli novost. Ceste v omenjene tri vasi, ki slovijo po narcisah v maju, bodo ta konec tedna ter prihodnji dve soboti in nedelji zaprli, za obiskovalce pa pripravljajo brezplačne avtobusne prevoze z Jesenic med narcise in nazaj v dolino.

Razmere v vaseh pod Golico namreč lansko pomlad, ko so si ljudje še bolj množično hodili ogledovat narcise kot sicer, niso bile običajne in so mejile na neznosne, pravi predsednik krajevne skupnosti Planina pod Golico Mitja Branc. »V enem od lanskih koncev tedna je bilo avtomobilov toliko, da so morali pristojni cesto zapreti, ker ni bila prevozna. Ne predstavljam si, da bi se takrat kaj zgodilo. Policisti so na krajšem odseku našteli več kot 500 avtomobilov. Domačini smo imeli otežen dostop do domov in zemljišč, varnost vseh, domačinov in obiskovalcev, je bila v vseh pogledih vprašljiva,« je opisal.

Vse informacije na letakih

Obiskovalci bodo za občinsko stavbo pri parkirišču dobili letake, ki jih bodo obveščali o voznih redih avtobusov, o delujočih gostinskih obratih in tudi o drugih zanimivostih na Jesenicah, pravi direktorica Ragorja Eva Štravs Podlogar. Klinar pa opozarja tudi na pravila obnašanja med narcisami, ki omogočajo njihov obstoj in cvetenje vsako naslednjo pomlad. »Narcis ne trgamo in ne pohojamo. Obiskovalci naj za spomin v dolino odnesejo kakšno fotografijo namesto rastlin, ki so najlepše tam, kjer rastejo.« Na to opozarjajo tudi številne table, ki so jih namestili po travnikih, kjer običajno cvetijo.

Kot opozarja Klinar, gre za naravno znamenitost, ki jo ljudje po en strani omogočajo, po drugi pa tudi ogrožajo. »Narcise so tukaj zato, ker so zemljišča obdelana in pokošena. Senca jim ne ustreza, zato se zemljišča ne smejo zaraščati in morajo biti pokošena, sicer jih druge rastline prerastejo in ogrožajo oziroma zadušijo. Po drugi strani pa travnikov kmetje ne smejo kositi prezgodaj, preden se narcise razcvetijo, in nanje ne smejo prezgodaj spustiti živine, posebej drobnice, ki jih pohodijo,« opisuje. »Prav zato so za kmete na tem območju narcise neuporabne. Prinašajo jim kup omejitev, za krmo pa niso uporabne, ker so strupene,« dodaja in opozarja, da so hkrati nanje vse bolj ponosni, saj se zavedajo, da gre za posebnost, ki ji na svetu ni para.