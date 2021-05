Nepreslišano: Dr. Sandra Bašić Hrvatin, profesorica in aktivistka

Boli me, da so bile fakultete poleg šol prve, ki so jih zaprli, in zdaj bodo očitno zadnje, ki jih bodo odprli. Boli me tudi, da veliko kolegov in kolegic ne vidi, da študentje živijo v nepredstavljivih stiskah. Ne morem razumeti, kako lahko nekateri predavajo na daljavo in hkrati od študentov pričakujejo, da so kritični in dejavni, sami pa sočasno nisi pripravljeni tvegati in javno zagovarjati svojih mnenj. Če se vse življenje ukvarjaš z nekimi vprašanji, če razumeš in veš, kaj se dogaja, če prepoznaš, kaj je na kocki, se potem pač moraš oglasiti. Demokracija ni razkošje, demokracija je nekaj, za kar so se ljudje borili, zanjo so tvegali tudi življenje. Nedopustno je, da se nekateri delajo, da je to, kar se dogaja s Slovenijo, težava nekoga drugega.