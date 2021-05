#Portret Tibor Šimonka, novi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

Dolgoletni vrhunski menedžer Tibor Šimonka bo konec maja kot predsednik prevzel vodenje Gospodarske zbornice Slovenije, so na skupščini GZS odločili v sredo. Tja prihaja iz sistema Slovenske industrije jekla (Sij), kjer je na različnih vodstvenih položajih že več kot dve desetletji. Velja tudi za sanatorja slovenskih železarn, ki je bil konec devetdesetih let eden največjih domačih političnih eksperimentov. Je tudi dolgoletni aktivni športnik in športni funkcionar.