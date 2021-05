Na pet let zapora je sodnik Marko Češnovar obsodil goljufa Nella Marconija, lastnika in direktorja proslulega podjetja Remius ter ustanovitelja ene največjih ponzijevih shem v Sloveniji. Gre za že tretje sojenje, vsako je zaobjelo določen del oškodovancev. Na prvih dveh mu je bila izrečena enotna 12-letna zaporna kazen, ki jo bo odslužil še v letošnjem letu. Sodnik mu je s to in novo kaznijo določil novo enotno kazen, ki znaša 14 let. Zapor mu je torej »podaljšal« zgolj za dve leti; pojasnil je, da zato, ker gre za že tretje sojenje za istovrstna kazniva dejanja, ki so potekala v istem časovnem obdobju. Razglasitev sodbe je spremljalo tudi nekaj oškodovancev, ki še vedno upajo, da bodo denar dobili vrnjen, ko bodo Marconija izpustili na prostost. A sodnik teh upov z njimi ne deli. Na srce jim je položil, naj se sprijaznijo, da denarja ni, in naj živijo naprej. Kot je zagotovil, je sodišče temeljito preverilo vse Marconijeve razlage, kje bi lahko bil, vendar ni našlo prav ničesar.

Povsem zgrešene investicije

Tožilec Matija Benulič je v tej obtožnici Marconiju sprva očital, da je oškodovancem povzročil za 2,1 milijona evrov škode. A po štirih letih in pol sojenja je precej kaznivih dejanj zastaralo in končno oškodovanje znaša 1,4 milijona evrov. Povzročil ga je v štirih mesecih (od septembra 2008 do januarja 2009), ko je sam in prek promotorjev vabil posameznike, da so Remiusu nakazovali denar, da bi za njih trgoval na valutnem trgu. Po poklicu ključavničar je svoje podjetje hvalil kot zelo uspešno in obljubljal zanesljive dobičke z najmanj petodstotnimi obrestmi. Najprej so sklenili investicijske pogodbe, na podlagi katerih so vlagatelji res prejeli precejšnje obresti. Sledile so posojilne pogodbe s fiksno obrestno mero in z njimi zagotovila, da bo denar z obrestmi v dogovorjenem času vrnjen, da ni nobenega tveganja in da je glavnica varna. Nekaterim je za garancijo izročil menice (ali pa jih samo obljubljal), a te ob zapadlosti niso bile unovčljive, saj na Remiusovem računu sredstev ni bilo oziroma je bil zaprt.

Oškodovanci so ostali praznih žepov. Marconi je precej denarja porabil za izplačevanje donosov prvih vlagateljev po sistemu piramidne sheme, del pa za pokrivanje stroškov poslovanja in za plače. Razočaranim vlagateljem je govoril, da je sredstva blokirala Evropska centralna banka in da jih bo sprostila, samo malo potrpljenja je potrebnega. Sodnik je zdaj pojasnil, da blokada ali obtoženčev pripor nista bila vzrok, da so vlagatelji ostali brez vsega, pač pa že posledica njegovega nezakonitega ravnanja.

Sodna izvedenka je ugotovila, da je Remius od vseh vlagateljev dobil skupno okoli sedem milijonov evrov, zaslužil pa samo v enem primeru nekaj več kot 50.000 evrov. Po Češnovarjevih besedah so bile investicije povsem zgrešene. Marconi je bil brez strategije, že od začetka je veliko vlagal in veliko izgubljal, a ga ni nič izučilo. Veliko denarja je odlagal na svoje račune, kje je pristal, se ne ve. Njegov zagovor je sodišče preverjalo pri različnih finančnih institucijah, pa se je vse izkazalo za laž. »Sodišče vam ne verjame ničesar. Vaš zagovor je neverodostojen in nekonsistenten. Nič ne drži,« ni slepomišil Češnovar. Marconi sicer vseskozi trdi, da bo denar že našel in vrnil, ko bo prišel izza rešetk. Sodnik odgovarja, da bi ga lahko tudi iz zapora. Prek svojih pooblaščencev. Pa ni niti oškodovancem s prvih dveh že davno končanih sojenj vrnil niti centa.