Kinodvor sodi v Art kino mreže Slovenije in obratujejo že od 26. aprila naprej, potem ko so bili več kot šest mesecev zaprti. Aliki Kalagasidu pojasnjuje, da lahko na posamezno projekcijo sprejmejo največ deset gledalcev, za njihovo varnost pa skrbijo tako, »da se strogo upošteva sedežni red in s tem predpisana medosebna razdalja, obvezna sta razkuževanje rok in nošnja maske ves čas obiska. Gledalci v kino vstopajo skozi en vhod in izstopajo skozi drugega, med projekcijami je večji časovni razmik, da se prostori prezračijo, površine pa razkužijo.« Pravi še, da je večina projekcij razprodanih, izjemoma ostane kakšna vstopnica le za zgodnejše projekcije ob 15. uri.

Danes se za filmoljubce odpira tudi Cankarjev dom, ko bodo na velikem platnu Kosovelove dvorane zavrteli film Terapija. Projekcije bodo odslej vsak dan ob 19.30, ravno tako ob upoštevanju vseh higienskih navodil in priporočil NIJZ. »Dvorana ima zmogljivost 170 sedežev, med ogledom filma lahko v njej sedi le deset ljudi, med njimi so zagotovljene razdalje. Obiskovalci vstopajo posamično, izstopajo od prve vrste nazaj in od začetka vrste proti sredini. Garderobe niso na voljo,« pojasnjuje Janina Pintar. Priporočajo še, da se nakup vstopnic opravi brezgotovinsko in po možnosti prek spleta.

»Naslednji konec tedna, med četrtkom in soboto, s filmom Nažgani testno odpiramo tudi Mestni kino Domžale,« pa je povedal Jure Matičič, sicer tudi predsednik Art kino mreže Slovenije. »V našo dvorano gre lahko deset obiskovalcev, kot tudi drugje, potrdil o precepljenosti, prebolevnosti ne bomo preverjali, saj se od nas to niti ne zahteva, čakamo pa, da bodo kmalu jasni tudi pogoji za zunanje in drive-in projekcije, ki jih bomo začeli izvajati takoj, ko bo to mogoče.«

Drive-in filmske projekcije na parkirišču Centra Vič so sicer že napovedali iz Kina Bežigrad, za 24. maja, ko bo na ogled Umazani ples in se bo zaključil DRIVE-IN FEST, sami pa začenjajo svojo četrto filmsko sezono. im