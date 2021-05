S požarom v stolpnici v četrti Poplar v vzhodnem Londonu se je skoraj tri ure borilo okoli 125 gasilcev. Dve osebi so zaradi vdihavanja dima prepeljali v bolnišnico, 38 odraslih in štiri otroke pa so oskrbeli na prizorišču. Ognjeni zublji so zajeli osmo, deveto in deseto nadstropje.

Požar je obudil spomine na tragedijo pred štirimi leti, ko je ogenj povsem uničil 24-nadstropno stolpnico Grenfell v zahodnem Londonu.

Približno petina fasade stolpnice, v kateri je danes izbruhnil požar, je pokrita z oblogami iz polietilena, ki je bil ključen dejavnik pri požaru v stolpnici Grenfell.

Sorodniki in svojci žrtev grenfellske tragedije so se na današnji požar odzvali z besedami "dovolj je dovolj". "Vlada je obljubila, da bo nevarne obloge odstranila do junija 2020 - svojega cilja ni izpolnila in z vsakim dnem, ki mine, so ogrožena življenja," je sporočila njihova podporna organizacija.

Londonski župan Sadiq Khan je poudaril, da je ključno, da vlada, vlagatelji, gradbeniki in regionalne oblasti sodelujejo pri odstranitvi oblog z vseh prizadetih zgradb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.