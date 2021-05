Poskočna kravica Verjetno poznate risanko z backom Jonom v glavni vlogi. Z vsemi žavbami namazana mala ovca s svojo čredo živi na angleškem podeželju, monotone dneve pa si venomer skušajo popestriti s simpatičnimi podvigi, ki povzročajo sive lase psu, ne pretirano uspešnem nadzorniku črede, in lastniku. A če ste mislili, da lahko vragolije živali spremljate le po televiziji, se motite. Pred dnevi je domačinom in policistom v Sevnici preglavice povzročala krava, ki je pobegnila iz ograjenega in z električnim pastirjem varovanega pašnika ter zašla na tire. Ali je želela iti novim dogodivščinam naproti, policisti niso pojasnili, so pa nemudoma po klicu lastnika na tavajočo žival opozorili Slovenske železnice ter tako skušali preprečiti tragedijo. »Poskočno kravo jim je uspelo navezati in jo odpeljati s tirov,« so sporočili s policije. A zgodba vseeno nima srečnega konca, saj je krava iz neznanega razloga nato poginila. Eno so risanke, drugo kruta realnost.

Ukradli dva dni stare puhke »Mladi družinici v Kopru so ukradli otroke. Zveni nepojmljivo? Če bi se zgodilo komu od nas, bi novica zasekala v srce vsakega čutečega človeka,« se bere dramatičen zapis gibanja aktivnih občanov Mestne občine Koper Skupaj. Nizkotnež, morda jih je bilo več, je namreč pred dnevi iz gnezda labodov Gigi in Čupka ukradel šest šele dva dni starih mladičev in eno jajce. Prostovoljci so se ravno dogovarjali za 24-urno stražo gnezda, saj že imajo slabe izkušnje z vandali. A so jih brezčutni nepridipravi prehiteli. Pozvali so jih, naj jih vrnejo, saj tako mala bitja brez staršev ne morejo preživeti. Tatvine mladičev menda sploh niso tako zelo nenavadne in se dogajajo vsako leto. A kam gredo puhasta bitja? Na črnem trgu jih prodajo tistim, ki si jih lahko privoščijo. Tik pred zaključkom redakcije pa smo izvedeli, da bi bila tatica lahko, hja, lisica.

Policisti v vrtcu Novomeški policisti so pred dnevi preživeli prav prijetno dopoldne. Namesto lova na prestopnike so nekaj ur posvetili druženju z malimi kolesarji v lokalnem vrtcu. Malčki so bili navdušeni, očistili so kolesa, pripravili čelade in drugo opremo, nato pa pozorno poslušali nasvete o varnosti v prometu policista, očka enega od sošolcev. Obljubili so, da bodo odgovorni vozniki, in z vožnjo na poligonu dokazali, da so zelo spretni. Ob pohvali policista je vsak od njih dobil še prav posebno nalepko »varen kolesar«, ki jo bodo ponosno razkazovali tudi drugim.

Pokradli rože V noči na praznik delavcev je v dalmatinskem mestu Vrgorac znova počilo. Prebivalcem je namreč nekdo izpred hiš (pa tudi balkonov!) odnesel korita in posode s cvetjem. Mnogi so godrnjaje iskali svoje imetje in se zgražali nad neotesanci. A prav vsi so cvetje našli na eni lokaciji – vzdolž glavne, najstarejše ulice v kraju. Niso jih namreč obiskali tatovi, temveč gre za dolgoletno tradicijo »izposojanja« cvetja, smetiščnih kant ali česa podobnega, na katero se zadnja leta lastniki tega že pripravijo in svoje rastline temu primerno skrijejo. Običaj sega v čas pred drugo svetovno vojno, ko so fantje kradli korita deklet, ki so jim bila všeč. Ko so jih zjutraj iskala, so jih oni izza vogala opazovali.