Wang je prepričan, da bodo ostanki rakete ob vstopu v atmosfero zgoreli in s tem uničeni. "To je mednarodna praksa," je dodal.

Deli kitajske rakete Dolgi pohod 5B, ki je pretekli teden v vesolje ponesla glavni modul bodoče kitajske vesoljske postaje, bodo predvidoma ta konec tedna nenadzorovano padli na Zemljo, svarijo strokovnjaki. V Zemljino atmosfero bo vstopil 20-tonski glavni del rakete. Raketa ni bila zgrajena tako, da bi se jo lahko vodilo do točke, kjer bi v atmosfero vstopila nad neposeljenim območjem.

Strokovnjaki ne znajo točno določiti, kam bi lahko ostanki padli. V Evropi bi bili lahko ogroženi deli Španije, Italije, Grčije in Portugalske, po svetu pa deli Severne in Južne Amerike, Južne Azije, cela Afrika in deli Avstralije. Evropska vesoljska agencija (Esa) ocenjuje, da bodo ostanki rakete vstopili v atmosfero med soboto zvečer in nedeljo zgodaj popoldne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Deli rakete Dolgi pohod 5B so po prvem poletu maja 2020 padli na območje Slonokoščene obale, kjer so poškodovali več domov in vasi. V ameriški vesoljski agenciji Nasa so to označili za zelo nevarno.

Kitajska je pretekli teden na tej raketi v vesolje uspešno izstrelila glavni modul za svojo bodočo vesoljsko postajo Tiangong (Nebeška palača), ki bo predvidoma končana prihodnje leto.