Levosredinskim strankam predlagam, da pred volitvami temeljito prevetrijo svoje strankarske programe in tudi svoje delovanje v praksi. Programov ne poznam, zato jih ne morem komentirati, glede na delovanje levo usmerjenih strank pa lahko trdim, da so precej bližje neoliberalizmu kot pa vrednotam, ki bi jih morale zagovarjati kot levo usmerjene stranke.

Zakaj je padla ukinitev dopolnilnega zavarovanja?

Zavrnitev ukinitve obveznega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je tipičen dokaz, da so leve stranke storile korak v smeri neoliberalizma, ki ga že od sredine prejšnjega stoletja zagovarja kapital. Kapital priznava smo rešitve, ki gredo njemu v prid. Favoriziranje trga, ki naj bi rešil vse probleme, ni prava opcija, in to so spoznali že skoraj povsod po svetu. Kapital v svoji sprevrženosti, ko gre za doseganje lastnih ciljev, posega po najbolj umazanih prijemih, kot so korupcija in direktno podkupovanje. Tako se je pokazalo, da je zainteresiranim zavarovalnicam uspelo z lobiranjem podkupiti oziroma pridobiti na svojo stran določeno število odločevalcev v parlamentu, da ukinitev obveznega dopolnilnega zavarovanja ni bila sprejeta.

Celo Zveza društev upokojencev Slovenije, ki jo sponzorira največja zdravstvena zavarovalnica Vzajemna, se je priklonila svoji sponzorki in ni sledila interesom in koristim svojega članstva ter ni podprla ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Podobnih primerov, ko se je ta ali ona organizacija ali levosredinsko deklarirana stranka priklonila kapitalu in njegovim koristim, je še precej. Naj navedem samo še enega, ki je tipičen primer neoliberalizma: v skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje sedijo tudi predstavniki farmacevtskih družb, ki odločajo o tem, kako se bo delil denar za zdravstvo. Te iste farmacevtske družbe potem našemu zdravstvu prodajajo zdravila in zdravstvene pripomočke po cenah, ki so neprimerljive s cenami na evropskem trgu. In to tudi s soglasjem levosredinskih strank.

Ko pravim, da bi morale levosredinske stranke temeljito prevetriti svoje programe, mislim na to, da bi morale večino svojega potenciala usmeriti v zelene politike, kajti ravno zelene politike so največji sovražnik neoliberalizma. Pa ne samo deklarativno, temveč tudi dejansko, saj precej stanejo. Svoje delovanje bi stranke morale usmeriti v zahteve po čimprejšnjem zaprtju termoelektrarn. Ravno tako bi morale nasprotovati ideji o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne. Poleg tega bi morale v svoje programe vgraditi zahteve po zaustavitvi socialnega razslojevanja prebivalstva, ko nekaj odstotkov elite obvladuje več kot 90 odstotkov celotnega svetovnega premoženja.