Hvala, vlada, hvala

Po teoriji novinarskih zvrsti glose sodijo med najbolj zahtevna besedila. Na zbadljiv, mestoma sarkastičen in vsekakor humoren način je treba opozarjati na aktualne anomalije v družbi. Če kdo misli, da je enostavno, se preklemano moti. Nasploh je s satiro hudič. Kar poskusite se hecati v teh težkih, zahtevnih, za mnoge že povsem obupnih časih, ko nas preganja virus in nas mora vlada, ki nam želi le dobro, zapirati in omejevati naše svoboščine. Iz tega naj se hecamo? Pa kje vi živite, saj niste normalni, če to pričakujete. Ne gre, enostavno ne gre… Zato bomo tole rubriko do nadaljnjega ukinili.