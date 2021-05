Svoje države ni vključil v mednarodni sistem delitve cepiv Covax, bil je nasprotnik nošenja mask, državljanom pa je priporočal, naj se proti virusu borijo z domačimi zvarki in inhalacijami parnih kopeli. Zgolj dva meseca je Magufuli lani ob začetku pandemije vzdrževal karanteno za okužene, nakar je politiko omejitvenih ukrepov povsem opustil. Koliko je v državi zaradi tega obolelih za koronavirusom, ni znano, saj Tanzanija okuženih od lanskega aprila ne šteje več. To politiko poskuša 61-letna predsednica zdaj spremeniti. Oblikovala je poseben strokovni svet, ki proučuje, katere omejitvene ukrepe naj država sprejme. Sama je začela nositi masko, s čimer počasi spreminja percepcijo državljanov glede bolezni. Čeprav strokovna komisija še ni sporočila svojih predlogov, je vlada že uvedla prve omejitvene ukrepe, in sicer za tuje obiskovalce. Ti bodo morali za vstop v državo predložiti negativni PCR-test, če bodo prihajali z visoko tveganih območij z novimi sevi koronavirusa, pa jih čaka 14-dnevna karantena. V nasprotju z Magufulijem predsednica Hasanova ljudi poziva k nošenju mask, k pomoči pri izobraževanju prebivalstva o nujnosti ukrepov je pozvala tudi verske voditelje. Oblasti so v največjih bolnišnicah začele vzpostavljati centre za produkcijo kisika, ki ga vse bolj potrebujejo za oskrbo huje obolelih.