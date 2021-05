Kmet povečal belgijsko ozemlje

Mejni kamni so v naravi najvidnejši znak, kje poteka meja med državami. Majhne kamnite gmote določajo območje suverenosti posamezne države in so kot take tudi v brezmejni schengenski Evropi temelji nacionalnih območij. To velja tudi za 200 let stare mejne kamne, ki so določili mejo med Francijo in današnjo Belgijo. Leta 1819 so z njimi povlekli mejno črto med Francijo in Nizozemsko (Belgija je postala neodvisna leta 1830), mejni dogovor pa je bil leto dni pozneje še uradno zapečaten s sporazumom iz Kortrijka.