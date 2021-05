Tenda omogoča senčenje balkonov, teras, manjših ali večjih površin z različnim razgledom in različnim vpadom sončnih žarkov. Zato je pomembna izbira prave tende, prave točke pritrditve, naklona in platna.

Izbirate lahko med klasičnimi in kasetnimi tendami. Standarden model nekasetne tende Stobag Azur s kvadratno oblikovano nosilno osjo je idealna izbira za balkone, kjer se tendo namesti pod obstoječ nadstrešek oziroma betonsko ploščo. Izbira različnih konzol omogoča stropno ali stensko montažo, naklon tende vse do 60 stopinj pa omogoča, da si prilagodite senco glede na individualno situacijo.

Kasetne tende Stobag Purabox, Tendabox, Casabox ali nova kasetna tenda kvadratne oblike Camabox bodo navdušile vse, ki želijo tendo v kaseti. Elegantna in proti koroziji odporna aluminijasta kaseta v zaprtem stanju ščiti platno in mehanske dele pred vplivi okolja, kot so padavine, močan veter in umazanija. Zato je lahko montirana prosto, brez nadstreška oziroma zaščitne strešice.

Za vse, ki bi radi zastrli še stranski del terase zaradi večje zasebnosti ali zaradi sonca v določenem delu dneva, so odlična izbira stranske tende.

Če je situacija za tendo neprimerna, je na voljo več drugih rešitev, kot so pergola, bioklimatska pergola, sistem s stekleno streho, jadro ali vrtna zgubanka. Senčilo, s katerim pridobimo v paketu največ, je Stobagov NYON, sistem s stekleno streho in možnostjo senčenja. Steklo nas ščiti pred dežjem, snegom in vetrom, senčilo nad njim pa seveda še pred soncem.

Več na www.sencila-bled.si (Promocijsko besedilo)