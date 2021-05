Lanski slovenski Tour je odpadel zaradi pandemije koronavirusa, na letošnjem, ki ima pet etap, pa bodo morali tekmovalci prevoziti 803,7 kilometra. Dirka, katere slogan še vedno ostaja Fight for green (Boj za zeleno), se bo začela v sredo, 9. junija, na Ptuju, končala v nedeljo, 13. junija, tradicionalno v Novem mestu. Ena izmed novosti je, da bodo prireditelji obeh dirk (Po Sloveniji in Maraton Franja) povezali kolesarska spektakla: zadnja etapa dirke Po Sloveniji se bo prekrivala s startom maratona, tako da bo proga najprej potekala po trasi malega maratona Franje, nato pa bo zavila proti cilju v Novem mestu.

Organizacijski direktor dirke Bogdan Fink je pojasnil, da je slovenska pentlja letos prvič uvrščena v kategorijo Pro Series, kar je druga najvišja stopnja v svetovnem kolesarstvu. Pedale bodo po slovenskih cestah vrtele kar štiri ekipe svetovne serije: UAE Emirates, Astana, Bahrain-Victorius in BikeExchange, poleg njih še osem ekip profesionalnega kontinentalnega razreda (med njimi tudi slovenska Adria Mobil iz Novega mesta in Ljubljana Gusto Santic) ter reprezentanca Slovenije. Nastopilo bo od 130 do 140 kolesarjev, odvisno od tega, ali bodo ekipe prišle v polnih zasedbah.

Ali bodo lahko gledalci prisotni ob cestah ter na startih in ciljih etap, bo odvisno od takratnih epidemičnih razmer in odločitev vlade. Prav tako še ni jasno, koliko slovenskih kolesarjev iz ekip svetovne serije bo nastopilo v domovini, uradno je doslej potrjen le nastop 32-letnega Luke Mezgeca (BikeExchange), ki se pripravlja na Tour. »Res je pohvalno, da je dirka prišla do tako visoke ravni, kar bo povečalo tudi zanimanje tujih ekip. Malce neustreznejši je termin, ker se pokriva s Kriterijem Dauphine in dirko Po Švici, zato bodo v Sloveniji manjkali številni odlični kolesarji. A letošnje etape bodo vseeno zelo zanimive, ne le v zaključkih, zato se že veselim nastopa. Pet etap je ravno ustrezna 'doza', da kolesar ujame pravi tekmovalni ritem,« pravi Luka Mezgec.

Jan Tratnik in Matej Mohorič (oba Bahrain-Victorius) se bosta o nastopu v Sloveniji odločila po koncu Gira, ki se sicer začenja jutri. Še vedno pa ni uradno potrjeno, ali bo po slovenskih cestah vozil tudi Tadej Pogačar, zmagovalec lanskega Toura. »Po višinskih pripravah v Sestrieru ne bom dirkal na Kriteriju Dauphine od 30. maja do 6. junija, ampak bom svojo pripravljenost na Tour najverjetneje preveril na dirki Po Sloveniji, ki je manj zahtevna in mi tudi bolj ustreza kot Kriterij Dauphine. Poleg tega bom po njej lahko nastopil tudi na državnem prvenstvu 20. junija. Odločitev je 90-odstotno že sprejeta,« je za sloviti francoski časnik L'Equipe kar predčasno napovedal Tadej Pogačar.

Toda organizacijski direktor Bogdan Fink Pogačarjevih besed ni mogel potrditi. »Naša dirka ima že vrsto let agencijo v Italiji, ki se dogovarja z ekipami svetovne serije, tako kot to delajo tudi druge največje dirke na svetu. Dogovor o nastopu, ker sta poleg Pogačarja v UAE Emirates še športni direktor Andrej Hauptman in Jan Polanc, je bilo zato lažje doseči. Smo optimistični in pričakujemo, da bo Tadej le prišel, toda v tem trenutku še vedno ni uradne potrditve.«