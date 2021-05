Policija je operacijo v faveli Jacarezinho na severu metropole sprožila zgodaj zjutraj, potem ko je bila obveščena, da tihotapci mamil v naselju novačijo otroke in najstnike v glavne kriminalne tolpe na območju. Vnelo se je medsebojno obstreljevanje, ki je naselje spremenilo v bojišče. Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti eksplozije, močno obstreljevanje in helikopterje, ki letijo nad območjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Videti je bilo tudi, kako so v favelo prihajale velike skupine policistov, potem ko so se po koncu streljanja prebivalci napotili po običajnih opravkih.

Policija je sporočila, da se kriminalne tolpe, ki so bile tarče operacije, ob tihotapljenju mamil ukvarjajo tudi s krajami tovora, napadi na ljudi, umori in ugrabitvami.

Najmanj dve osebi sta bili ranjeni, ko sta se peljali mimo v vlaku podzemne železnice. Stanovalci so pričali o truplih na pločnikih v mlakah krvi in o tem, da so številna trupla odpeljali v oklepnih policijskih vozilih.

Televizijska mreža GloboNews je predvajala posnetke iz zraka oboroženih osumljencev, ki so bežali iz enega stanovanja v drugo v tej gosto poseljeni soseski, ki je oporišče največje mamilarske tolpe v mestu Rdeče poveljstvo.

Načelnik policije Ronaldo Oliveira je za agencijo Reuters povedal, da je bila današnja policijska operacija doslej najbolj smrtonosna v Riu de Janeiru.

Operacijo je policija izvedla kljub njihovi prepovedi med pandemijo covida-19. Prepoved operacij v favelah, razen v izrednih okoliščinah, je junija sprejelo vrhovno sodišče.

Rio de Janeiro je brazilsko mesto z največjim deležem prebivalstva, ki živijo v revnih soseskah - 22 odstotkov.