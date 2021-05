Anže Kopitar, najboljši slovenski hokejist vseh časov, je pred koncem svoje petnajste sezone v ligi NHL dosegel tisočo točko, kar je nov zgodovinski mejnik za dvakratnega dobitnika Stanleyjevega pokala. Kopitar, ki bo letos poleti dopolnil 34 let, je v najmočnejši ligi na svetu postal 91. igralec z vsaj tisoč točkami v svoji statistiki, kar ga uvršča med najuspešnejše hokejiste sveta.

Kopitarjeva kariera je polna presežkov. V letošnji sezoni je že trinajstič v vrhu najučinkovitejših hokejistov Los Angelesa, za katerega je igral večino športne poti. Njegov dres s številko enajst bo končal pod stropom dvorane Staples Center, kjer bo družbo delal Marcelu Dionneju, Davu Taylorju in Lucu Robitailleju, ki so bili doslej edini trije člani kalifornijskega moštva z doseženimi vsaj tisoč točkami. »Težko si je predstavljati, da v življenju dosežeš takšen mejnik. Kot otrok sanjaš, da boš zaigral v NHL in osvojil Stanleyjev pokal. Po petnajstih letih igranja za Los Angeles občutim vznemirljivost in hvaležnost, da sem s tisočo točko prišel v tako izbrano družbo,« je po zmagi v Arizoni povedal Anže Kopitar.

Edini slovenski hokejist v NHL je prejemal čestitke z vseh strani. Trener Todd McLellan je zelo ponosen na kapetana moštva: »Počaščen sem, da sem lahko njegov trener. V veliko veselje mi je, da je takšna oseba v naši garderobi. Njegova strast in energija sta nalezljivi. Vsi smo boljši zaradi njega.« mag