Slovensko košarkarsko reprezentanco bo na junijskih kvalifikacijah za olimpijske igre in evropskem prvenstvu prihodnje leto vodil Aleksander Sekulić. 43-letni Ljubljančan je izbrano vrsto kot začasna rešitev prevzel 6. novembra lani in jo prek kvalifikacij popeljal na prvenstvo stare celine, ob tem pa očitno prepričal tudi vodilne pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS), da so mu ponudili stalno selektorsko mesto. Predsednik KZS Matej Erjavec v pogovoru z mediji ne skrival, da so imeli resne pogovore tudi s trenerjema CSKA Grkom Dimitriosom Itoudisom in Zenita Špancem Xavijem Pascualom, a bi bilo ob njunem imenovanju preveč preprek, saj oba delujeta v evroligaškem okolju in reprezentance ne bi mogla voditi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Kandidata sta bila še Aleksandar Đorđević in Željko Obradović, ki pa nista pokazala zanimanja za vodenje Slovenije.

Jordan Morgan izgubljen

»Vodstvo KZS je za selektorja izbralo Aleksandra Sekulića in pričakujemo, da ga bo izvršni odbor potrdil. Razlogov za našo odločitev je bilo več. V prvi vrsti smo morali gledati na situacijo v evropski košarki in še vedno trajajočo 'vojno' med evroligo in Mednarodno košarkarsko zvezo (Fiba). Potem je tukaj še spremenjen koledar lige NBA. Ni skrivnost, da smo bili v resnih pogovorih z Itoudisom in Pascualom, a bi v njiju dobili le selektorja za velika tekmovanja oziroma poletni čas. Nova realnost pa je, da se lahko na velika tekmovanja uvrstiš le prek kvalifikacij, kjer zaradi prekrivanja terminov tekem z evroligo ne bi mogla biti prisotna. To poskušajo Srbi z Igorjem Kokoškovom, pa že slišimo, da imajo težave. Če ne bi prišlo do krize s koronavirusom, potem bi bil selektor v tem trenutku skoraj zagotovo Itoudis. A takrat smo zaradi nepredvidljivih dogodkov prestavili odločitev, nato pa je prišel Aleksander Sekulić, ki je spremenil obraz izbrane vrste in se prebil med kandidate. Po tehtnem premisleku in upoštevanju vseh dejavnikov smo prišli do odločitve, da je najbolj ustrezno ime za selektorsko mesto prav Sekulić,« je odločitev KZS pojasnil predsednik Matej Erjavec.

Potem ko je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo ugnal Avstrijo, Ukrajino in Madžarsko ter za konec klonil proti Ukrajini, čaka Sekulića že junija precej bolj zahtevna naloga. A bo imel zanjo tudi precej močnejšo zasedbo. Če se Luka Dončić z Dallasom in Vlatko Čančar z Denverjem ne bosta prebila v konferenčni finale lige NBA, sta oba obljubila sodelovanje. Nekaj pa je že jasno – kvalifikacije za olimpijske igre bo izpustil Jordan Morgan, naturalizirani Američan, ki je z borbenostjo navdušil v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Pred kratkim si je namreč ob igranju za Unics iz Kazana strgal kolensko vez, zaradi česar bo moral pod nož, nato pa šest mesecev počivati. »Žal nam je, da je prišlo do tega. A smo nemudoma začeli razmišljati o rešitvi. Ena je nova naturalizacija, a imamo časovni problem. Iščemo kandidate, a je vprašanje, ali je vse skupaj izvedljivo. So pa tudi interne rešitve,« je povedal Erjavec in pri tem mislil na Alena Omića. Direktor moške in ženske članske reprezentance Matej Likar je pri tem dodal, da je z Omićem stalno v stiku in da mu njegov občutek pravi, da še čuti pripadnost reprezentanci. Ali bo šel v konkretne pogovore, pa bo odvisno tudi od odločitve selektorja.