»To je prelomen trenutek v boju proti covidu-19,« je presenetljiv predlog ameriškega predsednika Joeja Bidna, da se začasno odpravijo patenti na cepiva proti covidu-19, pospremil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Gre za močan preobrat v ameriški politiki do cepiv, saj ZDA kot največja proizvajalka cepiv doslej denimo niso izvozile niti enega samega odmerka cepiva.

Za odpravo patentov na cepiva sta si že dlje časa prizadevali Indija in Južna Afrika, a sta pri prejšnji ameriški administraciji naleteli na gluha ušesa. Cilj odprave patentov je omogočiti večjo razpoložljivost cepiv za najrevnejše države, ki so doslej od 700 milijonov proizvedenih cepiv prejele zgolj 0,2 odstotka. Pot do odprave patentov utegne sicer biti dolgotrajna. O tem se morajo namreč strinjati vse članice Svetovne trgovinske organizacije.

Evropska unija je z ameriškim predsednikom pripravljena voditi razpravo o odpravi patentov, je zagotovila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Tudi to stališče predstavlja preobrat v evropski politiki. Ta namreč doslej ni bila naklonjena odpravi patentov, saj bi takšen ukrep pri naslednjih pandemijah utegnil farmacevtska podjetja odvrniti od razvoja novih cepiv v kratkem času.

Je pa za hladen tuš včeraj poskrbela Nemčija, ki se z odpravo patentov ne strinja. Nad zamislijo odprave patentov prav tako niso navdušena velika farmacevtska podjetja, ki proizvajajo cepiva proti covidu-19. ag