Evropska unija se je znašla pred doslej najresnejšim sporom z Veliko Britanijo po sklenitvi dogovora o prihodnjih trgovinskih odnosih. Razlog za napetosti med Londonom, Brusljem in še posebej Parizom je vprašanje ribiških pravic francoskih ribičev v teritorialnih vodah otoka Jersey v Rokavskem prelivu.

Jersey je kot eden izmed Kanalskih otokov, ki spadajo pod britansko krono, a niso del ozemlja Velike Britanije, včeraj postal prizorišče patruljiranja vojaških čolnov Velike Britanija in Francije. Pred otokom, ki leži dvajset kilometrov od francoskega in okoli 140 kilometrov od britanskega ozemlja, se je odvijalo novo poglavje enega izmed najtežjih delov sklepanja dogovora o prihodnjih odnosih med Veliko Britanijo in Evropsko unijo. Evropska komisija je obe strani pozivala k zadržanosti, Veliko Britanijo pa je obtožila, da ne spoštuje trgovinskega dogovora.

Novi pogoji za ribiške dovolilnice

Prav vprašanje ribiških pravic ribičev iz Evropske unije v britanskih vodah po brexitu je bilo eden največjih kamnov spotike sklenitve končnega dogovora. Ta je slednjič evropskim ribičem dovolil, da še vsaj pet let ribarijo v britanskih vodah, toda v manjšem obsegu kot doslej. Od leta 2026 bi morali Evropska unija in Velika Britanija nato določiti nove ribolovne kvote. Toda zataknilo se je že veliko prej.

Francoski ribiči so namreč – tako kot velja za vse ribiče iz tretjih držav v britanskih vodah – zdaj morali pridobiti posebna ribolovna dovoljenja po koncu prehodnega obdobja, ko so lahko lovili še brez omejitev. Jersey je francoskim ribičem (ladjam, daljšim od 12 metrov) izdal zgolj 41 dovoljenj, pa še to z omejitvami glede opreme, ki jo lahko pri lovu uporabljajo, in tudi časa, ko smejo ribariti v njihovih ozemeljskih vodah. Povrh tega so morali s podatki GPS iz ribiških ladij dokazati, da so v preteklosti daljše časovno obdobje dejansko lovili v vodah Jerseyja. Ribiške dovolilnice je tako dobila le dobra polovica ribičev, ki so se dnevno v vode Jerseyja odpravljali predvsem po ulov morskih polžev, jastogov in školjk.

Medtem ko so bili francoski ribiči in politiki ogorčeni, so v Londonu pojasnjevali, da je Jersey dovolilnice izdal povsem v skladu s trgovinskim dogovorom. Kljub temu so iz Francije prišla zelo resna opozorila, da bi utegnili proti Veliki Britaniji sprožiti s trgovinskim dogovorom predvidene povračilne ukrepe. Francoska ministrica za morje Annick Girardin je šla še korak dlje in dobrim 100.000 otočanom Jerseyja, ki skoraj v celoti elektriko po morskih kablih dobiva iz Francije, zagrozila z odklopom od električnega omrežja. Te grožnje Francija sicer ni uresničila.