V prvi boben za žreb med šest nosilcev skupin so bili poleg neposredno uvrščenih na EP (Španija kot aktualni evropski prvak, Hrvaška kot podprvak) izbrani še štirje zmagovalci kvalifikacijskih skupin. Med njimi tudi Slovenija (poleg Norveške, Nemčije in Portugalske), ki je imela med vsemi osmimi zmagovalci najslabši izkupiček: Nemčija in Švedska sta zbrali po maksimalnih 12 točk, Srbija 11, Rusija, Portugalska, Norveška in Danska po 10, Slovenija 9. V delno dirigiranem žrebu je šest reprezentanc že vnaprej – po zemljepisnem ključu in bližini tekmovanja – dobilo gostitelja skupine: Slovenija v Debrecenu, Madžarska v Budimpešti, Hrvaška v Szegedu, Nemčija in Češka v Bratislavi ter Slovaška v Košicah.

Na plesu kroglic so (ne)srečo iz steklenih krogel vlekli štirje reprezentanti, ki igrajo na Madžarskem: Hrvat Luka Stepančić, domačin Bence Banhidi (oba Pick Szeged), Slovak Marijan Žernovič (Ferencvaroš) in Španec Rodrigo Corrales (Veszprem). Slovenija bo obrambo četrtega mesta z EP 2020 in svoj 13. nastop v zgodovini Eura začela v dvorani Fönix v Debrecenu (6500 gledalcev), njene tekmice pa bodo dvakratni evropski prvak Danska, Severna Makedonija (vodi jo novi selektor Kiril Lazarov) in Črna gora. V drugi del tekmovanja, ki bo od 13. do 31. januarja 2022 in ki bo drugič v zgodovini potekalo s 24 ekipami, se bosta uvrstili zgolj po dve najboljši iz vsake skupine, pri čemer se bodo združile skupine A, B in C (Budimpešta, 20.020 gledalcev) ter D, E in F (Bratislava, 10.500), sklepni del pa bo spet v Budimpešti.

Slovenci so imeli pri žrebu dvotretjinsko srečo (Severna Makedonija, Črna gora), najtežji tekmec pa bo Danska, aktualni olimpijski (Rio 2016) in svetovni prvak (Egipt 2021). Selektor Ljubomir Vranješ je priznal, da je Slovenija dobila ugodno skupino: »Danska je ena najboljših ekip na svetu, a morda je celo dobro, da smo že v skupini dobili tako močnega nasprotnika. Že takoj na začetku bomo vedeli in videli, na kakšni ravni moramo biti. Tudi drugi dve reprezentanci nista slabi, toda verjamem v fante.« Kapetan Jure Dolenec je žreb takole komentiral: »Lahko bi bilo slabše, lahko tudi boljše. Iz drugega bobna si nismo želeli prav Danske, smo pa lahko zadovoljni, da nismo naleteli na Francijo iz tretjega. Imamo vse možnosti za uvrstitev v drugi del, tam pa nas čaka precej težja skupina, kot je tista na Slovaškem, zato mi ta del žreba ni všeč.«