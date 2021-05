Prvomajske počitnice so za nami in povsem pričakovano je bilo, da so literarni kotiček, ki odstira karierne in družabne poti ter stranpoti naših zvezdniških sodržavljanov, minuli teden že preplavile fotografije počitniških utrinkov iz nam bolj in še bolj oddaljenih krajev. Nekdanji planiški orel Jernej Damjan je družinico odpeljal v trenutno najbolj zaželen počitniški raj, v Dubaj. V Slovenskih novicah so se posvetili zapisu Jernejeve žene Taye na medmrežju, obogatenem seveda z idiličnimi fotografijami iz letala in dubajskega Legolanda, v katerem je podrobno razložila, kako je potovati v teh časih. Poudarila je, da je drugače, a hkrati enkratno, ker nikjer ni gneče. »Po dveh letih premora, dveh nočnih poletih, neprespani noči, dveh PCR-testih v 48 urah smo vseeno dobili early check in, se celo malo naspali in zato smo imeli super prvi dan. Spali smo do pol enajstih in šli direkt na bazen,« je del zapisa iz popotniške kronike Damjanovih iz Dubaja.

Samo čez bližnjo mejo pa je na kratek oddih skočila igralka Nina Ivanič. V podrobnem poročilu, ki so ga o njenem družinskem popotovanju od Ljubljane do Malega Lošinja objavili na spletnem mestu 24ur.com, piše, da se je odločitev, da se družina za šest dni umakne uživat morski zrak, kljub slabi vremenski napovedi izkazala za pravilno, saj so bili glede na spremenljivost morskega vremena deležni kar precej sončnih žarkov. »Nabirala sem divje šparglje in se z možem vsak dan kopala v morju, ki je imelo trinajst stopinj, čeprav so bili sprehajalci po plaži odeti v kape in bunde. Imela sem se priložnost nadihati svežega zraka in se naužiti sonca, prvič po sedmih mesecih sem se tudi posladkala s kavo na eni izmed sončnih teras. Bilo je naravnost fantastično,« je svoje vtise s pomladnega pobega za 24ur.com strnila Ivaničeva. V reviji Suzy pa so se lotili počitniškega podviga rockerskega zvezdnika Tomija Megliča in zapisali, da medtem ko nekateri odštevajo dneve do trenutka, ko bodo lahko skočili v toplo morje, drugi podaljšujejo še zadnje zimske užitke. Med te druge spada Meglič, ki se je skupaj z najstarejšim sinom odpravil na Vogel, od koder je v svet poslal precej lirično fotografijo.

Želja in strah Ane Soklič Na precej drugačno potovanje v Rotterdam se je po poročanju javnega spletnega mesta rtvslo.si (seveda skupaj s spremljevalno ekipo) že odpravila slovenska pevska zvezdnica Ana Soklič, ki bo 18. maja v prvem polfinalnem izboru za pesem Evrovizije zapela pesem Amen. Ana srčno upa, da bo svoj nastop lahko ponovila še enkrat, 22. maja v finalu. »Kot si želim tega odra, me ga je obenem tudi strah. Eno gre z drugim. Ampak se mi zdi, da so takšne najboljše stvari v življenju, kjer je strah in vznemirjenje,« je pred odhodom na službeno pot v imenu naroda dejala Sokličeva. Na spletnem mediju Žurnal24.si pa so se minule dni bolj ukvarjali s tistimi, ki so ostali doma. »Ste v torek gledali oddajo pred ligo prvakov? Potem so vam v oči zagotovo padle še kakšne druge žoge poleg tistih na nogometnem igrišču…« se je glasila napoved sestavka, v katerem so obravnavali dekolte voditeljice nogometne oddaje. Po njihovem prepričanju je namreč prekaljena športna voditeljica, kot so jo predstavili bralstvu, Sanja Modrić poleg strokovne podkovanosti tudi prava paša za oči, saj si je za vodenje oddaje ob polfinalu lige prvakov nadela prekrasno rdečo obleko s precej globokim izrezom in pokazala čudovit dekolte. »Vsa čast njenim sogovornikom, ki so ob taki lepotici uspeli ostati zbrani,« pa so še pohvalili goste v studiu in pred televizijskimi sprejemniki. Dan kasneje je isto redakcijo navdušila še ena televizijska izbranka, ki svoje dele telesa nadvse rada postavi na ogled. Bivša voditeljica oddaje Slovenski pozdrav Darja Gajšek, ki menda slovi tudi kot odlična glasbenica, saj po poročanju Žurnala obvlada igranje na harmoniko in svoje oboževalce v zadnjem času rada razveseli s svežimi vižami. Prav ob delavskem prazniku je objavila novo skladbo in videospot Od začetka pa do konca, ki je po strokovnem mnenju redakcije prava paša za oči, ker je Darja v Lipici, kjer so snemali precej umetniško navdahnjen spot, pela v kratkih hlačkah in pokazala svoje res dolge noge. Pripisali so še, da marsikdo ne ve, da je voditeljica visoka kar 178 centimetrov.