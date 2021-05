Očitno opozarjanja na skrb za domači jezik vsi ne jemljejo resno in se papagajsko pačijo s tujkami. Zlasti zasebni ponudniki različnih športnih programov se radi šopirijo s tujimi nazivi, čeprav imamo domače. Včasih se zdi se, da niti ne vedo natančno, kaj naziv, s katerim se predstavljajo, pomeni. Eden takih primerov je »master body inštruktorica«, ki se je januarja zapisal ugledni novinarki v uglednem slovenskem glasilu kot v posmeh bližajočemu se mednarodnemu dnevu maternih jezikov. Če se že kramarji domnevno imenitijo s tujimi nazivi, bi bilo pričakovati, da vsaj uredniki in lektorji slovenskih javnih glasil preprečijo nelogično in nesmiselno afnanje. Saj je vendar vse mogoče povedati v domačem jeziku.

Tribesedna zveza v naslovu je dvojezično skrpucalo. Dve besedi (master body) sta v angleščini, tretja (inštruktorica, s šumnikom š) je v slovenščini. Angleška pisava namreč ne pozna šumnikov. Angleški izraz »instruktor« velja tudi za ženski spol. Če se že afnamo s tujim jezikom, zapišimo vsaj »master body instruktor«. Seveda pa gre v navedeni tribesedni zvezi tudi za pleonazem, preobilje besed z enakim pomenom. Angleški izraz »master« v športu navadno prevajamo z izrazi učitelj, vaditelj, inštruktor. Angleški izraz »master« je torej sopomenka slovenski »inštruktorici«. »Master (…) inštruktor« je torej pleonazem. Navadno pleonazme uporabljajo govorci in pisci, ki jim ni popolnoma jasen pomen uporabljenih tujih besed. In res, iz zapisa v javnem glasilu tudi ni mogoče natančno prepoznati, kaj tako imenovana master body inštruktorica v resnici sploh prodaja. Že neštetokrat se je pokazalo, da je papagajsko posnemanje tujih izrazov za slovenski jezik neprimerno, če ne celo slaboumno. Za izraz »master body inštruktorica« to zagotovo velja. Sploh pa… zakaj šopirjenje s tujim izrazom, ko vendar poznamo uveljavljene domače? Po naše je »master body inštruktorica« B. T. (iz PBS »športnega centra odličnosti«) vaditeljica (trenerka, inštruktorica) telesne vadbe. Najbrž je pa res, da nekateri snobi »padajo« na tuje izraze, ki naj bi domnevno obetali tudi ustrezno (novo) kakovost. Žal ni vedno tako.

Ni pa samo »master body inštruktorica« skruniteljica materinščine. Plesna učiteljica svoj lokal oglaša z imenom »studio mademoiselle«, slovenski(!) podjetnik pa je svoje podjetje krstil za »pro ski@bike servis«. Sam bog ve, zakaj se loški košarkarji imenujejo LTH Castings, rokometaši pa Urbanscape Loka in zakaj BohinjChallengeu (pisano skupaj) ne rečejo bohinjski tekaški izziv. Tudi »zipline« in »kanjoning« in »coach« in »skills park« in »crosscountry programi« ter »Juliana trail« lahko zapišemo po domače. Komu bi padla krona z glave, če ne bi razprodajal slovenščine? Kdaj bodo snobi* spoznali, da je vse mogoče povedati v domačem jeziku?

*snób, kdor si prizadeva s posnemanjem vedênja, ravnanja, oblačenja ljudi iz višjih družbenih, družabnih krogov in stiki z njimi vzbujati pozornost (SSKJ); kdor si prizadeva vzbujati ceneno pozornost s tujimi izrazi in nazivi.

Silvo Kristan, Podkoren