Zaradi epidemije je fiskalni svet ocenil, da bodo izjemne okoliščine tudi v letu 2022, kar omogoča začasni odstop od fiskalnih pravil. S tem je omogočeno nadaljnje ukrepanje za spopadanje z epidemijo in njenimi posledicami in spodbujanje okrevanja. Po letu 2022 je še naprej načrtovana spodbujevalna fiskalna politika s postopnim zmanjševanjem primanjkljaja in dolga v deležu BDP.

Vlada je sprejela tudi program stabilnosti, v katerem načrtuje postopno zmanjševanje primanjkljaja, ki je v letu 2021 ocenjen v višini 8,6 odstotka BDP, nato pa se bo zmanjševal; leta 2022 na 5,7 odstotka BDP, leta 2023 na 3,8 odstotka BDP, leta 2024 na 2,8 odstotka BDP. To nam bo uspelo tudi z investicijami, ki bodo pozitivno vplivale na gospodarsko rast in s tem tudi na večje javnofinančne prihodke. Za to potrebujemo odprto ekonomijo. Ocenjujem, da ne bo novih, posebnih zakonov za uravnoteženje javnih financ.

Trenutna kriza je drugačna od finančne in dolžniške krize med letoma 2008 in 2013. Precej dejavnostim gre kljub pandemiji dobro, poslujejo z dobičkom, je pa nekaj dejavnosti, na primer turizem in gostinstvo, za katere bo treba dodatno poskrbeti. Finance