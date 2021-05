“Srečen” narod

Bi se lahko našel nekdo, željan in s potrebnim znanjem, ter kazensko ovadil in kazensko preganjal evidentno nezakonito delovanje Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje in Vlade Republike Slovenije nasproti STA? Ne. Ob zbiranju sredstev za agencijo na kolenih in za vse zaposlene pa smo vsi takoj pripravljeni sodelovati s prispevki. To veliko pove, zakaj smo tu, kjer smo. Zato, ker smo sami, kot narod, valilnica za takšen izrod, kot ga trenutno doživljamo in ga hranimo.