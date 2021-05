Novogoriška mestna galerija nocoj odpira vrata v svet aktualne slovenske slikarske umetnosti. Trinajst umetnikov je umetnostni zgodovinar in kurator razstave Andrej Medved izbral izmed tistih, ki slovensko slikarstvo zaznamujejo ta hip in ta trenutek. Na njej zato ne bo uveljavljenih slikarjev, ki so svoja vrhunska dela že ustvarili v bližnji ali bolj oddaljeni preteklosti. »Pomembni sta le sodobna vrhunskost in ustvarjalna inventivnost tistih, ki delujejo v tem času, v obdobju zadnjih dveh let ali še to ne, pomembni so izjemnost, invencija in aktualnost, ki presegajo nostalgično zamudnost in pomanjkanje ustvarjalne domišljije,« o razstavi spregovori Medved.

K sodelovanju je povabil Suzano Brborović, Nino Čelhar, Mateja Čepina, Barbaro Drev, Marka Jakšeta, Staša Kleindiensta, Roberta Lozarja, Iro Marušič, Katjo Pál, Miha Štruklja, Marušo Šuštar, Joni Zakonjšek in Niko Zupančič. Dodaja, da je skupna rdeča nit razstave »slikarstvo samo, ki se ponovno vrača, po desetletjih medijskega zanikanja, zatišja in ignorance.« Dolga leta je bilo namreč slikarstvo v senci novih medijev. Medved je dolgoletni sodelavec Obalnih galerij, ki svojo pozornost posveča mladim sodobnim umetnikom. Pred leti je v novogoriški mestni galeriji že pripravil pregledno razstavo sodobnega slovenskega kiparstva, v Cankarjevem domu pa razstavo o generaciji umetnic po letu nič, ki so napovedale ponovno vračanje slikarstva v galerije.

Virtualno odprtje razstave bo drevi ob 20. uri na spletni in facebook strani Kulturnega doma Nova Gorica. Na ogled bo nato do 28. maja tudi v živo, čez poletje pa jo bodo v veliko večjem obsegu postavili še v nekdanjem portoroškem skladišču soli Monfort. no