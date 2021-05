Vlada in glavno mesto sta si segla v roke

Če so med prvo in drugo Janševo vlado med magistratom in Gregorčičevo ulico pogosto letele puščice, je v zadnjem letu očitno prevladal pragmatizem, ki je pripeljal do novega dogovora med državo in glavnim mestom. A če izvzamemo nekaj projektov, bi večino zapisanega obe strani lahko uresničili že zdavnaj in brez posebnih dogovorov.