Na izredni seji so mestni svetniki MO Kranj soglasno odločili, da ne podajo soglasja za opravljanje igralniške dejavnosti družbi P&P Marketing, d. o. o., ki je želela nov igralni salon urediti v nakupovalnem središču Planet. Svetniki so poudarjali, da takšna dejavnost v to okolje ne sodi, kljub temu, da so ji nekateri med njimi po osebnem prepričanju naklonjeni oziroma ji osebno ne nasprotujejo. V Kranju tako še naprej ostaja en igralni salon, ki je v središču mesta.

Brez 300.000 evrov na leto v mestno blagajno Izredno sejo, namenjeno razpravi in odločitvi, ali bo Kranj dobil nov igralni salon ali ne, je kranjski župan Matjaž Rakovec sklical zato, ker so glasovanje o tem na prejšnji redni seji preložili. Za dodelitev državne koncesije mora namreč ministrstvo za finance najprej pridobiti soglasje lokalne skupnosti. Ker na aprilski seji mestnega sveta niso sprejeli odločitve, je ministrstvo občino znova pozvalo, naj to stori do 6. maja. Občina morda zdaj ministrstvu svojo odločitev tudi pojasniti. pe