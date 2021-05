Porota v Rimu je v sredo pozno zvečer po trinajstih urah razprave odločila, da sta 21-letni Finnegan Lee Elder in leto dni mlajši Gabriel Natale Hjorth kriva umora policista Maria Cerciella Rege julija 2019. Tožilstvo je zadovoljno, saj je bila dvojici izrečena najvišja možna kazen po italijanskem kazenskem zakoniku, dosmrtni zapor, obramba, zgrožena nad »pravo sramoto« za državo, pa je že napovedala pritožbo.

Petintridesetletni policist je bil konec julija pred dvema letoma okoli druge ure ponoči vsaj osemkrat zaboden v rimski soseski Prati, blizu hotela, v katerem sta prebivala ameriška študenta. Nekaj ur kasneje je umrl. A kako je sploh prišlo do usodnega srečanja med mladima ameriškima študentoma in italijanskim policistom? Dvojica je namesto grama kokaina, ki sta ga na ulici kupila za 80 dolarjev, dobila paketek zdrobljenega aspirina, kar ju je razbesnelo. Ko sta spoznala prevaro, sta Sergiu Brugiatelliju, ki ju je predstavil preprodajalcu, ukradla nahrbtnik in zanj zahtevala odkupnino v denarju in drogah. Dogovorili so se za izmenjavo, a mladeniča nista vedela, da je posrednik o srečanju obvestil tudi policijo. Policista, Cerciello Rega in njegov partner, sta prišla neoborožena, uniform nista nosila.