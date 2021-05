Z 12. zbiralno akcijo izdelkov in pomoči sta Hofer in Slovenska karitas družine v stiski oskrbela z osnovnimi živili ter higienskimi izdelki. Veliko družin v Sloveniji se namreč vsako leto sooča s pomanjkanjem. Stiske dodatno poglabljajo gospodarske posledice epidemije covida-19, saj so se življenjske okoliščine mnogih opazno poslabšale, predvsem zaradi izgube rednega ali dodatnega dela, so zapisali v sporočilu za javnost.

»Hvaležni smo za vsakogar, ki v teh težkih časih nameni prijazno gesto sočloveku, ki biva v neprijaznih razmerah. Vedno znova se veselimo dobrodelnih akcij v trgovinah Hofer, saj je odziv kupcev zmeraj velikodušen in tako lahko pomagamo številnim družinam. Znova smo dokazali, da z majhnim darom lahko skupaj pričaramo veliko zadovoljstvo, zato se naj ob tej priložnosti zahvalimo vsem, ki so v košaro pristavili izdelke in podprli naš projekt,« so v sporočili povzeli navedbe Slovenske karitas.