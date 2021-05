Po letu premora se na slovenske ceste vrača kolesarska Dirka po Sloveniji. Slogan dirke, ki se bo pričela 9. junija pod gradom na Ptuju in se bo končala 13. junija v Novem mestu, ostaja Fight for green oziroma Boj za zeleno. Na njej bo zagotovo nastopil tudi vsaj eden izmed slovenske sedmerice, ki so člani ekip svetovne serije. Na startu bo zagotovo Luka Mezgec (BikeExchange), ki je bil prisoten tudi na današnji novinarski konferenci. Nastop Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) še ni uradno potrjen. Bo pa Pogačar nedvomno prvo ime dirke, če se bo odločil za nastop. »Zelo sem vesel, da smo po enem letu suše nazaj na Dirki po Sloveniji, kamor se vedno rad vračam,« je uvodoma dejal Luka Mezgec, ki je povedal, da je le on iz ekipe BikeExchange zaenkrat potrjen za nastop na dirki. Zagotovil pa je, da bo ekipa prišla z močno zasedbo, nastopiti si želi tudi Esteban Chaves, ki bi tako lahko bil eden izmed glavnih izzivalcev Pogačarja v boju za zeleno majico.

Dirka po Slovenija del Pro Series Bogdan Fink je dejal, da je Dirka po Sloveniji letos prvič uvrščena v del Pro Series, kar je druga najvišja stopnička v svetu kolesarstva. Zaradi tega in tudi zaradi termina, ko se najboljši kolesarji pripravljajo na Dirko po Franciji, je dirka vse bolj zanimiva za najmočnejše ekipe. Letos bodo na startu štiri. Poleg ekipe Mezgeca BikeExchange bodo startale še ekipe Astane, Bahrain Victoriusa in UAE Emiratesa. »Obseg petih etap je ravno prava doza, da kolesar dobi tekmovalni ritem. Zato je Dirka po Sloveniji odlična priprava pred Dirko po Franciji,« je Mezgec komentiral, zakaj se je odločil za nastop na domači dirki, ko pa so takrat na sporedu tudi druge močne predpriprave za najprestižnejšo dirko sezone. Na dirki, kjer bodo kolesarji premagali 803,7 kilometra, bo nastopilo med 130 do 140 kolesarjev. »Odvisno, ali bodo ekipe prišle v polnih zasedbah. Natančna startna lista bo znana nekje 72 ur pred začetkom dirke,« je povedal Fink, ki ni mogel potrditi, koliko Slovencev bo nastopilo na dirki. Svoje je dodal tudi Mezgec: »Kolesarji imamo svoj program, predvsem vem, da bodo Slovenci v ekipi Bahrain Victorius zelo motivirani za nastop, a je zelo odvisno, kako bodo preživeli Giro. Tritedenska dirka kolesarja lahko zelo izčrpa.« Na Dirki po Italiji, ki se začne ta konec tedna, bosta namreč nastopila Jan Tratnik in Matej Mohorič, ki sta člana ekipe Bahraina. Skoraj zagotovo pa bo na startu Tadej Pogačar, ki je tudi sam večkrat poudaril svojo željo po nastopu, a njegove uradne potrditve o nastopu še ni bilo.