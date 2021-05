Delež potrjenih testov je bil včeraj 18,3 odstoten, saj so ob opravljenih 4228 PCR-testih potrdili 774 novih okužb z novim koronavirusom. V sredo je bilo opravljenih tudi nekaj manj kot 28 tisoč hitrih testov. Umrle so tri osebe, okužene z novim koronavirusom.

Današnje številke kažejo boljše stanje kot pred tednom dni, nižja je tudi sedemdnevna incidenca. V bolnišnicah je 551 pacientov, na splošno so danes predstavljene številke spodbudnejše kot včerajšnje.

»Čas je za normalno poletje«

Premier Janez Janša je prek twitterja sporočil, da bo od ponedeljka steklo cepljenje vseh odraslih državljanov. Glede na trenutno nacionalno cepilno strategijo med prednostne skupine spadajo starejši od 50 let, kronični bolniki in kritična infrastruktura.

»Od ponedeljka dalje bo steklo cepljenje tudi vseh odraslih pod 50 let starosti. Do poletja bomo zagotovili dovolj cepiva za vse. Bodimo odgovorni do sebe in drugih, #CepimoSe in zdržimo še nekaj tednov. Čas je za normalno poletje,« je tvirnil premier Janša.