Nogometaši Radomelj so na pragu uvrstitve v najmočnejšo ligo. V 18. krogu so sicer na domačem igrišču priti Biljam zaostajali z 0:1 in 1:2, a so v nadaljevanju postavili stvari na svoje mesto in zabili štiri gole, tako da imajo pred najbližjima zasledovalcema že enajst točk prednosti.

2. SNL, 18. krog, liga za prvaka: Rudar Velenje – Triglav Kranj 0:1 (0:1, Brkić 14), Kalcer Radomlje – Vitanest Bilje 5:2 (2:2, Pišek 21., Vuco 44., Ihbeisneh 69., Primc 73., 90.; Matić 6., Batić 37.), Roltek Dob – Nafta 1:1 (0:0, Šipek 69./11-m; Vinko 73.), Krka – Brežice Terme Čatež 1:1 (0:0, Parris 70.; Kocjančič 90.), liga za obstanek: Šmartno 1928 – Primorje Emundia 1:1 (0:0, Melavc 90.; Kodermac 82.), Krško – Brda 3:4 (0:0, Ribič 51., Dodig 42., Krznarić 81.; R. Bužinel 49., 83./11-m, Marinič 66., Ju. Bužinel 88.), Fužinar Vzajemci – Drava Ptuj 1:3 (0:2, Potokar 85./11-m; Nelson 23., Brest 37., Kryeziu 68.), Beltinci Klima Tratnjek – Jadran Dekani 2:2 (1:2, Raduha 5., Verbič 85.; Zonta 31., Bajrami 35.). uš