To je prvo merjenje političnega utripa v treh od štirih delov države (izjema je Severna Irska) ne samo po britanskih parlamentarnih volitvah decembra 2019, na katerem so Borisa Johnsona volilci domnevno za brexit nagradili z 80 poslanci večine, ampak tudi prvo po izbruhu pandemije. Vladajoči konservativci upajo, da jih bodo volilci nagradili za najuspešnejši program cepljenja v Evropi in včerajšnjo napoved, da bo novi koronavirus na Otoku izginil pred božičem. Opozicija upa, da jih bodo kaznovali za 128.000 covidskih smrti. Poučeni na desettisoče žrtev pripisujejo lanskima dvema prepozno razglašenima in prehitro odpravljenima karantenama in drugim zmotam in napakam v boju z virusom.

Sodbi o Johnsonu in Starmerju Današnje volitve so tudi prve po dejanskem odhodu iz Evropske unije, ki je mnogim prinesel kup preglavic in nepotrebne stroške. So tudi prve, na katerih laburiste vodi novi sredinski vodja Keir Starmer, ki je nasledil levičarja Jeremyja Corbyna po najhujšem volilnem porazu laburistov v zgodovini. Slaba polovica Angležev bo imela prvo priložnost na volišču pokazati, ali jih res ne zanima, kot trdi Boris Johnson, da ga vse več kritikov obtožuje, da je lažnivec, ki goji koruptivni klientelizem. Medtem ko potekajo kar štiri preiskave sumljivega financiranja prenove njegovega premierskega stanovanja, je zdaj nove obtožbe prinesla trditev tednika Sunday Times, da je konservativne donatorje prosil za denar za plačo varuške enoletnega sina, ki ga ima z zaročenko Carrie Symonds.

Volitve za škotsko neodvisnost? Kljub vsemu povedanemu pa bo pogled usmerjen predvsem na Škotsko, kjer utegnejo volitve novega parlamenta utreti pot novemu referendumu o neodvisnosti. To je odvisno od velikosti zmage vladajoče Škotske nacionalne stranke (SNP), ki bi morala osvojiti večino v parlamentu, da bi se lahko spustila v politično bitko z britansko vlado. Ta poudarja, da v nobenem primeru ni pripravljena pristati na nov referendum o neodvisnosti. Voditeljica SNP Nicola Sturgeon je odločno zanikala obtožbe konservativcev, da bi bila pripravljena razpisati tako imenovani »divji«, nezakoniti referendum brez blagoslova vlade v Londonu. Johnson je zadnji dan volilne kampanje poudaril, da se bodo njegovi konservativci borili za vsak glas. Ko so ga vprašali, ali bi dovolil nov referendum o škotski neodvisnosti, če bi SNP sama ali skupaj z drugimi strankami, ki so za neodvisnost, osvojila večino, je dejal: »Počakajmo, da vidimo, kaj se bo dejansko zgodilo. Mislim pa, da večina ljudi na Škotskem in po vsem Združenem kraljestvu čuti, da zdaj, ko prihajamo iz pandemije skupaj, ni pravi čas za nepremišljen in po mojem neodgovoren drugi referendum.«

Velika bitka za rdečo trdnjavo Tudi prvi mož vodilne opozicijske laburistične stranke Starmer je dejal, da se bojuje za vsak glas, dodal pa, da mora njegova stranka preplezati goro, da bi spet osvojila volilce, ki jih je izgubila na volitvah decembra 2019. Konservativci in laburisti, vključno z Johnsonom in Starmerjem, so se v angleškem volilnem okrožju Hartlepool, laburistični trdnjavi, ki je konservativci nikoli niso osvojili, za en sam poslanski sedež v kampanji dajali, kot bi šlo za oblast v državi. Johnson bi z zmago dokazal, da je nepremagljiv celo v najbolj znani »rdeči« trdnjavi, Starmerju pa bi poraz zelo načel avtoriteto v stranki in odprl vprašanje, ali jih lahko kdaj vrne na oblast, ki je v konservativnih rokah že enajst let.

Obeta se nov referendum Po najnovejših raziskavah javnega mnenja naj bi Škotska nacionalna stranka (SNP) osvojila večino sedmih sedežev v novem škotskem parlamentu. Če se bo to zgodilo, se Škotom obeta še drugi referendum o neodvisnosti. Morda že prihodnje leto, verjetneje pa leta 2023. Na prvem, leta 2014, se je za neodvisnost izreklo 44,7 odstotka Škotov, proti 55,3 odstotka. Po najnovejši raziskavi sta tabora povsem izenačena.

Zakaj v četrtek? V večini držav so volitve v nedeljo, da bi bila volilna udeležba čim večja. V Veliki Britaniji so skoraj vedno v četrtek. Gre za staro tradicijo z različnimi razlagami. Po najboljši so v četrtek zato, ker so nekoč zaposleni dobivali tedensko plačo v petek. Zato so se ga napili in v pubih podlegli vplivu konservativnih pivcev. Ob nedeljah, ko bi šli najprej k maši in potem na volišče, pa so bili izpostavljeni vplivu župnikov, ki so bili v starih časih večinoma politično liberalni. Po drugi razlagi naj bi volitve v četrtek v primeru zmage opozicije omogočile gladek prenos oblasti, tako da bi naslednji ponedeljek nova vlada že delovala čim bolj normalno.