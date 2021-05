Nepreslišano: Tatjana Tanackovič, odgovorna urednica

Vodstvo STA torej ravna prav, ko ne dovoli, da bi se v delovanje agencije politično posegalo, in tudi zato je prav, da se kot družba zavzamemo za agencijo, ki nas dan in noč obvešča o tem, kaj se okoli nas dogaja. Novinarji smo za trenutno oblast krivi, ker poročamo o zmedi pri cepljenju, o protestih, o pijanih politikih za volanom. Krivi smo, ker razkrivamo sporne posle pri nabavi zaščitne opreme, ker pišemo o spornem kadrovanju v podjetjih in o lomastenju po državnem premoženju. Krivi smo, ker opozarjamo na sistematično rušenje vseh institucij v državi, od policije, računskega sodišča do sodstva, na nesmiselne koronaukrepe, predolgo zaprte šole in stiske ljudi. Za vladajočo politiko o ničemer od navedenega ne bi smeli poročati in ker to počnemo, smo državni sovražniki, ki nas je treba uničiti. Zato so se najprej lotili STA, močno posegajo v RTV, moteče medije v zasebni lasti pa poskušajo disciplinirati tako, da nam jemljejo oglaševalske prihodke. Samo zato, ker jim nastavljamo ogledalo, ker si drznemo razmišljati drugače in ker si (za zdaj) še upamo to zapisati ali povedati na glas!