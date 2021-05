Vprašanje, ali je bil Napoleon levičar ali desničar, se je prvič pojavilo že leta 1799, ko je, star komaj 30 let, z državnim udarom, ki ga je pozdravila večina Francozov, prevzel oblast, najprej še kot prvi konzul. Delitev na levico in desnico se je začela že v nacionalni skupščini, ki je julija 1789 s pomočjo lačnih pariških množic prevzela zakonodajno oblast. Eden od njenih poslancev je to pojasnil takole: »Tisti, ki so bili zvesti veri in kralju, so sedeli na desni od predsedujočega, s tem smo se izognili (prevelikemu) kričanju in drugim nedostojnostim.« Po odstavitvi kralja ob velikem pariškem mitingu resnice 10. avgusta 1792 pa so bili v revolucionarni skupščini, imenovani konvent, na levici jakobinci, ki so bili za kraljevo usmrtitev, na desnici pa žirondisti, ki so mu – neuspešno – hoteli prizanesti. Ko so s še enim velikim pariškim mitingom resnice proti »izdajalcem domovine« 2. junija 1793 vso oblast prevzeli jakobinci z Maximilienom Robespierrom na čelu, si nihče več ni upal sedeti na desni.

Vojskovodja, pučist, cesar Vsekakor je bil leta 1793 Napoleon kot privrženec jakobincev levičar. Že tedaj se je začel njegov bliskovit vzpon v vojski, ko je pametno poveljeval ob obleganju rojalistov in Angležev v vojaškem pristanišču Toulon. S 24 leti je lahko postal general tudi zato, ker so bili za jakobince predrevolucionarni oficirji kot aristokrati njihovi veliki sovražniki. Po padcu jakobincev poleti 1794, ko je revolucija zavila bolj v desno, se je Napoleon bal, da bo tudi on kot Robespierre končal pod giljotino. Oktobra 1795 pa je v Parizu krvavo zadušil vstajo rojalistov in s tem rešil režim direktorija. Sledile so velike zmage v severni Italiji proti avstrijski vojski in marca 1797 je prvič stopil na slovenska tla. A zatem je bil neuspešen v Egiptu proti britansko-turški vojski. Kljub temu je novembra 1799, potem ko je na skrivaj zapustil Egipt, v Franciji izvedel puč in prevzel oblast. Kot vladar pa ni bil več levičar. Tudi zato ne, ker je hotel spraviti predrevolucionarno in revolucionarno Francijo. Tako je v francosko družbo spet vključil Katoliško cerkev in staro aristokracijo, leta 1804 pa se je okronal za cesarja. Podpiral je buržoazijo (kot rečemo bogatim neplemičem), kar je očitno v njegovem Civilnem zakoniku iz leta 1804, s katerim je med drugim utrdil pridobitve cerkvenih in plemiških zemljišč s strani buržoazije. Revolucija si je pridobila buržoazijo, ker ji je dala zemljo Cerkve in aristokracije. Tudi Ludvik XVIII., kralj v letih 1814–1824, tega ni spreminjal. Drugače pa je hotel vladati njegov reakcionarni brat in naslednik Karel X., ki je tako izzval revolucijo leta 1830, moral v izgnanstvo, pokopan pa je v Sloveniji, kjer so, sicer po letu 1990, nekdanji plemiči in Cerkev drugače kot v Franciji dobili nazaj, kar jim je revolucija (1945) odvzela.