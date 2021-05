Predčasne pokrajinske parlamentarne volitve so predsednici Madridske skupnosti Isabel Diaz Ayuso prinesle več kot pričakovan volilni uspeh. Njena stranka PP je osvojila 44,7 odstotka glasov in s tem 65 od 136 poslanskih sedežev. Do zagotovljene absolutne večine so ji zmanjkala zgolj štiri mesta, kar pa zanje ne bo ovira, saj imajo v stranki VOX, ki je dobila 13 poslanskih mest, političnega zaveznika. Skupaj imata tako 78 poslancev in tudi mnogo stičnih točk, zato skupaj vladata še v nekaterih drugih avtonomnih pokrajinah.

Vprašanje je le, ali bosta v Madridski skupnosti oblikovali koalicijsko vlado ali pa bo VOX kako drugače podprl imenovanje Ayusove za predsednico. Ker je šlo za predčasne volitve sredi rednega mandata, bo nova vlada trajala le dve leti.

Poražena leva opozicija Leva opozicija, ki jo sestavljajo Socialistična delavska stranka (PSOE), Več Madrida (MM) in Unidas Podemos (UP), se ob izidu torkovega glasovanja tolaži z oceno, da je stranka PP v torek ponovno zavzela politični teren, ki ga je še pred desetletjem obvladovala, ko jo je podpiralo več kot 50 odstotkov volilcev v tej avtonomni pokrajini. A ni mogoče mimo dejstva, da je levica tokrat doživela hud poraz, kar so nekateri njeni prvaki že priznali. Vse tri leve stranke so dobile 58 sedežev, to je 20 manj kot desni blok oziroma sedem manj kot stranka PP sama. Socialisti, ki so pred dvema letoma celo zmagali z relativno večino, so pristali na tretjem mestu z 16,8 odstotka glasov (24 poslanskih mest). V primerjavi s prejšnjimi volitvami so izgubili kar 10 odstotnih točk oziroma 13 poslanskih mest. Najbolj uspešna na levici je bila mlada stranka MM, ki se je uvrstila na drugo mesto, medtem ko UP ostaja na zadnjem mestu, čeprav je pridobila še dva poslanska sedeža. Nedvomno je velika zmagovalka Ayusova, ki je podvojila število poslancev PP, ne le na račun socialistov, temveč zlasti na račun desnosredinske Ciudadanos (Cs), ki je največja poraženka teh volitev. Pred tem je imela 26 poslancev in je bila glavna koalicijska partnerica v dosedanji vladi Ayusove, zdaj pa je ostala zunaj parlamenta. Stranka PP se je tako otresla njenega rivalstva na desnici, vsaj v Madridski skupnosti.

Uvod v razburkane čase Volilno kampanjo je Ayusova zastavila v stilu oglasov za pralne praške, brezalkoholne pijače ali prodajo avtomobilov, le da je prodajala »svoboden« življenjski slog, ki po njenem prevladuje v tej regiji, v kateri živi skoraj 7 milijonov ljudi in je najpremožnejša med vsemi 17 španskimi avtonomnimi pokrajinami. Ni se posvečala socialni ali zdravstveni problematiki, prav tako ne načrtom okrevanja po pandemiji, temveč se je poskušala vživeti v razpoloženje volilcev, naveličanih izrednega stanja in drugih ukrepov, ki jim preprečujejo, da bi lahko počeli, kar hočejo, in so obrnili na glavo njihov »življenjski stil« ter poslovne dejavnosti. Glavnega krivca in sovražnika je našla v španski centralni vladi, ki jo vodi socialist Pedro Sanchez. »Gospod Sanchez, Španija je nekaj drugega, začenja se v Madridu, zato so vam šteti dnevi,« je dejala v torek zvečer. Pablo Casado, ki vodi PP na nacionalni ravni, pa je njeno zmago v Madridski skupnosti pospremil z besedami, da se stranki odpira pot do vnovične vrnitve na čelo države. Vendar pa agresivna in brezobzirna politična strategija Ayusove, temelječa na žalitvah in diskvalifikacijah centralne vlade ter širjenju vseh vrst laži, ni v prid Casadu, ki se mu po hudem volilnem porazu v Kataloniji 14. februarja majejo tla pod nogami na čelu PP. V letu dni pandemije in ukrepov ter ekonomske krize se je precej iztrošil tudi Sanchezov politični kapital, zato se Španiji napovedujejo dokaj razburkani časi.